Velvyslanectví České republiky v Libanonu

Bývalý ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu 2023 ve věku 85 let. Byla zřízena speciální kondolenční e-mailová schránka.

Karel Schwarzenberg byl český politik, diplomat a státník, který v době, kdy byl prezidentem, působil od července 1990 do července 1992 jako poradce (ředitel Kanceláře prezidenta republiky) Václava Havla. Schwarzenberg následně působil jako ministr zahraničí České republiky v letech 2007 až 2009 a poté znovu v letech 2010 až 2013. Schwarzenberg byl lídrem a spoluzakladatelem strany TOP 09 a jejím kandidátem na prezidenta ČR ve volbách v roce 2013. V letech 2010 až 2021 působil jako poslanec ve Sněmovně reprezentantů a v letech 2004 až 2010 v Senátu. Schwarzenberg je známý svými proevropskými názory.

Schwarzenberg byl hlavou rodu Schwarzenbergů, bývalého předního rodu habsburské říše, od roku 1979 až do své smrti. Byl spřízněn s knížetem Felixem ze Schwarzenbergu, státníkem v rakouském císařství. Od roku 1948 do roku 1990 žil v Rakousku, kde byl známý jako Karl Schwarzenberg. Angažoval se v politice za Rakouskou lidovou stranu a stal se prominentním kritikem porušování lidských práv ve východním bloku, předsedal Mezinárodní helsinské konfederaci pro lidská práva. . práv. Po pádu komunismu se stal blízkým poradcem Václava Havla a přestěhoval se do Prahy