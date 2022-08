Velryba beluga uvízlá v řece Seině ve Francii byla utracena během záchranné mise

Zástupný symbol při načítání akcí článku

Nemocná velryba běluha, která ztratila cestu v Seině, zemřela 10. srpna, když se ji snažila vrátit do moře u severní Francie, uvedly úřady. (Video: Reuters)

Řekli, že poté, co si uvědomili, že je příliš slabý na to, aby přežil, úřady rozhodly o eutanázii týraného zvířete. Nebylo jasné, jak se velryba, která váží více než 1700 liber, zabloudila daleko od arktických vod, které jsou jejím přirozeným prostředím.

Veterináři čekali na podlaze, aby prozkoumali savce, který zachytil přihlížející poté, co uvízl několik dní v severozápadní Francii. Na březích řeky v Normandii se vytvořily davy, které sledovaly operaci.

Na pobřeží poblíž Lamanšského průlivu sledovalo velitelské stanoviště, jak plavčíci plánují ošetřit velrybu, než ji vypustí zpět do vody.

Operace se rozběhla, protože to byla poslední šance. „Kdybychom ho opustili, byl by odsouzen k jisté smrti,“ řekla na tiskové konferenci. Tak jsme se ho pokusili zachránit. Bohužel se nám to nepodařilo.“