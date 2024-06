‚Velmi silný‘: Nový Havel doc dostane speciální představení Pražského hradu

O Václavu Havlovi, disidentském dramatikovi, který se stal hlavou státu, vznikla v průběhu let řada dokumentů. Ve skutečnosti Občan Havel z roku 2007 vygeneroval jedny z nejlepších pokladen českého dokumentu vůbec.

Nyní je připraven k uvedení na plátna kin nový film o posledních letech posledního prezidenta Československa a prvního prezidenta Československa.

Petr Jančárek|Foto: Tomasz Vodanski, Český rozhlas

Pod názvem Havel mluví, slyšíš mě? ho režíroval Peter Jancárek, který s jeho tématem léta úzce spolupracuje.

„Překvapivě za mnou s tímto nápadem přišel prezident Havel. Několik let jsem od něj natáčel video pozdravy, které se posílaly do míst, kam se fyzicky nedostal. V dubnu 2009 mě překvapil, abych to zdokumentoval zbytek jeho života.“

Václav Havel žil o dva a půl roku déle – a režisér byl v té době přítomen u všech možných akcí.

„Ve filmu je mnoho silných momentů, kdy jsem se mohl dostat do blízkosti prezidenta, byla to mimořádná příležitost – a jedinečná v životě dokumentaristy.“

Václav Havel|Foto: Tomáš Adámek, Český rozhlas

Film by měl být uveden více než 12 let po smrti jeho subjektu. Peter Jancarek vysvětluje proč.

„Důvodů bylo několik, včetně potíží se získáváním finančních prostředků a Covid. Ale ani já, ani můj kolega ze štábu nebo produkční tým toho vůbec nelitujeme, protože věříme, že delší časový odstup materiálu nakonec prospěl.

Do kinodistribuce v České republice má dokument vstoupit příští měsíc a bude uveden jako „premiéra“ na festivalu Jeden svět v Praze i jinde.

Peter Pavel a Zuzana Čaputová|Foto: Viet Šymanek, ČTK

V pondělí večer se však ve Španělském sále Pražského hradu konala speciální promítací party.

Mezi hosty nechyběli prezident Peter Pavel a jeho slovenská protějšek Zuzana Čaputová – kteří tuto „recenzi“ poskytli bezprostředně po filmu.

„Velmi silné a velmi pozitivní. Myslím, že myšlenky Václava Havla jsou velmi užitečné pro všechny generace. Pro mě je jeho moudrost smíšená s pokorou velmi inspirativní.“

Slovenské hlavě státu končí volební období – a byla požádána, zda by se mohla inspirovat Havlovými poprezidentskými roky.

„Myslím, že ten film má myšlenku, že nikdy nevíme, co nás čeká, takže ani nevím, jaká bude moje doba ve funkci bývalého prezidenta, ale doufám, že to bude další období mého života, které budu moci považovat za smysluplné .“

Havel mluví, slyšíte mě? – který má zatím pozitivní ohlasy – vstoupí do kin po celé ČR 11. dubna.