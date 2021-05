Vegetariáni mají zdravější úroveň známek nemocí než masožravci

Kredit: CC0 Public Domain



Zdá se, že vegetariáni mají zdravější biomarker než ti, kteří jedí maso, a to platí pro dospělé jakéhokoli věku a hmotnosti a podle nové studie s více než 166 000 dospělými ve Velké Británii to neovlivňuje ani kouření a konzumace alkoholu. týden. Evropská konference o obezitě (ECO), která se letos koná online.

Vitální funkce mohou mít špatné i dobré zdravotní účinky, protože podporují nebo předcházejí rakovině, srdci a cévám Nemoci související s věkemA další chronické stavy, a to bylo široce používáno k hodnocení vlivu stravy na zdraví. Důkazy o metabolických výhodách spojených s vegetariány jsou však nejasné.

Aby vědci z University of Glasgow provedli průřezovou studii analyzující údaje pro 177 723 zdravých účastníků (ve věku 37 až 73) ve studii UK Biobank, aby pochopili, zda by výběr stravy mohl ovlivnit hladinu markerů onemocnění v krvi a moči. kteří za posledních pět let nehlásili žádné zásadní změny ve stravě.

Účastníci byli klasifikováni buď jako vegetariáni (nejezte červené maso, drůbež nebo ryby; 4 111 účastníků), nebo masožravci (166 516 účastníků) podle své vlastní stravy. Vědci zkoumali souvislost s 19 biomarkery krve a moči souvisejícími s cukrovkou, kardiovaskulárními chorobami, rakovinou, játry, kostmi, zdravím kloubů a funkcí ledvin.

I po zohlednění potenciálních ovlivňujících faktorů, včetně věku, pohlaví, vzdělání, rasy, obezity, kouření a užívání alkoholu, analýza zjistila, že ve srovnání s MasožravýVegetariáni mají hladiny hluboko pod 13 biomarkery, včetně: celkového cholesterolu. Lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) cholesterol – takzvaný „špatný cholesterol“. Apolipoprotein A (spojený s Kardiovaskulární onemocnění), Apolipoprotein B (spojený s kardiovaskulárními chorobami); Gama glutamyltransferáza (GGT) a alaninaminotransferáza (AST) – markery jaterní funkce indikující zánět nebo poškození buněk Inzulinu podobný růstový faktor (IGF-1; hormon, který podporuje růst a reprodukci rakovinných buněk); Urate. Celkový protein; Kreatinin (marker degradace Funkce ledvin).

Vegetariáni však mají také nižší hladinu prospěšných biomarkerů Lipoprotein s vysokou hustotou Dobrý cholesterol (HDL), vitamin D a vápník (souvisí se zdravím kostí a kloubů). Navíc měli významně vyšší hladinu lipidů (triglyceridů) v krvi a cystatinu C (což naznačuje poškození ledvin).

Nebyla nalezena žádná souvislost s hladinami cukru v krvi (HbA1c), systolickým krevním tlakem, aspartátaminotransferázou (AST; marker poškození jaterních buněk) nebo C-reaktivním proteinem (CRP; zánětlivý marker).

„Naše výsledky poskytují skutečné podněty k zamyšlení,“ říká Dr. Carlos Silis Morales z University of Glasgow ve Velké Británii, který výzkum vedl. „Kromě konzumace červeného a zpracovaného masa, které souvisí s onemocněním srdce a některými druhy rakoviny, mají lidé, kteří dodržují veganskou stravu, tendenci konzumovat více zeleniny, ovoce a ořechů, které obsahují více živin, vlákniny a dalších potenciálně prospěšných látek Mohou pomoci. “Tyto rozdíly ve stravování vysvětlují, proč existují nižší hladiny biomarkerů pro nemoci, které mohou vést k poškození buněk a chronickým onemocněním u vegetariánů.”

Autoři poukazují na to, že i když byla jejich studie rozsáhlá, byla pozorovací, takže o přímé příčině a následku nemohly být učiněny žádné závěry. Poznamenali také několik omezení, včetně toho, že pouze testovali Biomarker Vzorky pro každého účastníka jednou a biomarkery mohou kolísat v závislosti na faktorech nesouvisejících s dietou, jako jsou stávající nemoci a neměřené faktory životního stylu. Rovněž uvedli, že se spoléhali na to, že účastníci hlásili příjem potravy pomocí dotazníků o frekvenci jídla, které nebyly vždy spolehlivé.

více informací:

Tento příběh je založen na posterové prezentaci EP3-33 na Evropské konferenci o obezitě (ECO).

Úvod Evropské asociace pro studium obezity