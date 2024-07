Vedoucí představitelé Baldur’s Gate 3 se shromáždili na stejném místě, kde před dvěma lety uvažovali o tom, jak ukončit RPG, aby prodiskutovali „vzlet“ toho, co přijde: „Duchové jsou vysoko“

Vývojáři Baldur’s Gate 3 pořádají schůzku, aby prodiskutovali proces „bootstrap“ a generální ředitel studia říká, že „duchové jsou na vzestupu.“

Generální ředitel Larian Studios Swen Fink v tweetu prozradil, že „Summit top vývojářů“ dnes začíná. Obrázek připojený k níže uvedenému tweetu je stejný, na kterém se před dvěma lety sešli vedoucí vývojáři Baldur’s Gate 3, aby diskutovali o tom, „jak dokončit“ masivní RPG, ale tentokrát se vůdci setkávají, aby diskutovali o nové hře Larian.

Larian Summit právě začíná – před dvěma lety jsme přišli právě na toto místo, abychom probrali, jak dokončit BG3. Tentokrát k diskusi o ukončení. Nálada je vysoká a morálka dobrá, každou chvíli očekáváme záplavy. pic.twitter.com/PQCZWa6POa8. července 2024

To je „vzletová“ část Vinckeho tweetu výše, který také dodává, že „duchové jsou vysoko“ a „duch je dobrý“, což je zjevně to, co chcete slyšet od každého vývojáře, stovky silných lidí, kteří chtějí jít do plnou produkci jejich další hry.

Když jsme naposledy slyšeli o tom, co bude s Larianem dál, vývojář měl ve vývoji dva nové projekty, z nichž oba jsou původními koncepty a ne pokračováním existující série jako Baldur’s Gate 3. Možná se Larian sejde, aby prodiskutoval obě nové hry, spíše než jednu nebo jiný.

Je také dobré slyšet, že „morálka je dobrá“ u Lariana. Už je to přes půl roku, co se Larian v lednu rozhodl zrušit DLC Baldur’s Gate 3 kvůli nízké morálce zaměstnanců. Vincke prozradil, že když oznámil zrušení DLC, viděl „spoustu šťastných tváří“, mimo jiné proto, že se nikdo moc nechtěl zúčastnit.

Pokud jde o Baldur’s Gate 3, stále máme plnou podporu modů, která dorazí v září, což bude podle Vinckeho ve chvíli, kdy Larian předá otěže hráčům.

Spoušť Baldur’s Gate 3 vylepšuje nejprchavější funkci RPG třídy D&D na 11. úroveň a spouští základní kouzelnický trik při každém seslání kouzla..