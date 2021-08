Vědci zjistili, že někteří netopýři blábolí stejně jako děti: NPR

BG Thomson / Zdroj vědy





Trávte čas se svým dítětem a pravděpodobně uslyšíte nějaké klepy. Nový výzkum nyní ukazuje, že to dokážou i dětské netopýři.

list Zveřejněno ve čtvrtek V nejnovějším čísle časopisu Vědy Nalezne podobnosti mezi kojením a blábolením Největší okřídlený netopýr (Scopteryx Belenita) – malý druh netopýra, který žije ve Střední a Jižní Americe.

Vědci se domnívají, že netopýři i lidé si vyvinuli blábolení jako předzvěst složitějšího vokálního chování, jako je zpěv nebo, v případě lidí, mluvení.

„Je to šílené,“ říkají tyto dva blízce příbuzné druhy daleko od drbů. Ahana Fernandezová, ekolog zvířecího chování v Přírodovědném muzeu v Berlíně v Německu.

Fernandez, spoluautor nového výzkumného dokumentu, doufá, že podobnosti dětských hlasů mohou nakonec odhalit běžné geny používané v procesu phonemic learning.

Různé typy, například klábosení

Největší netopýr okřídlený je poměrně skromné ​​malé stvoření. „Jsou opravdu milí,“ říká Fernandez. „Mají přátelské tváře.“

Fernandez strávil nespočet hodin sledováním netopýrů a Zaznamenejte jejich hlas. Lidskému uchu mohou nadávky znít jako řada vysokých opakujících se tónů.

„Obvykle máme kolonii, kde je mnoho netopýrů, a pak jedno z mláďat začne klábosit,“ říká. „Drbnou někdy 40 minut.“

Jejich drby jsou jedinečné. Ačkoli si zpěvní ptáci a lidé povídají, vědci nenašli žádný jiný druh netopýrů, kteří by štebotali.

Před lety to bylo Miriam Knornschild, vedoucí laboratoře Behaviorální ekologie a bioakustiky muzea (a vedoucí Fernandez), který si poprvé všiml netopýrů, kteří dělají něco, co znělo jako klábosení. Myslel jsem, že zní jako miminka, a když Fernandez začal pracovat s netopýry, také jsem ji slyšel: „Je to tak jasné, tak hlasité,“ říká. „A ano, také jsem myslel na miminka, která si povídají.“

Fernandez a výzkumný tým se rozhodli systematicky studovat delirium. Identifikovali soubor osmi různých charakteristik, které byly nalezeny v dětském tlachání. Například děti blábolí nenáhodným způsobem: „Rytmickým způsobem produkují nějaký druh slabiky …„ ba ba ba “a poté přecházejí na další„ da da da “,“ říká.

Když vědci naslouchali netopýrům, zjistili, že jejich temperament je podobný. Miminka jako děti opakují počáteční „slabiky“, které se nakonec objeví v jejich písních, když jsou plně rozvinuty. Klábosení bylo také rytmické a univerzální mezi všemi mladými netopýry, ačkoli později v životě „zpívali“ pouze muži.

Je blábolení lepší způsob pláče?

Zdá se, že práce Fernandeze a kolegů jasně ukazuje, že tento typ netopýrů blábolí Eric Jarvis, výzkumník na Rockefellerově univerzitě v New Yorku, který studuje vokální učení u zpěvných ptáků.

„Jejich výsledky jsou v souladu s hypotézou, že vokální učení a schopnosti klábosit jdou ruku v ruce,“ uvedl v e -mailu.

Ale to stále ponechává otázku, jak se chatter vyvinul na prvním místě, říká D. Kimbrough Oller, který je profesorem na škole komunikačních věd a poruch na univerzitě v Memphisu a nebyl přímo zapojen do studie.

Jedna hypotéza je, že blábolení začalo jako způsob, jak získat pozornost rodičů, aniž by byl vyrušován neustálým pláčem, On říká. Prostřednictvím povídání mohou děti signalizovat, že jsou vhodné a že si zaslouží pozornost.

„Jakmile začne blábolit ze země, může poskytnout základ dospělým vokálních schopností, které lze použít k něčemu jinému,“ říká Oller.

Jinými slovy, blábolení mohlo začít jako jednoduchá alternativa k pláči, ale brzy našlo evoluční využití v typech fonologického učení, které dětem umožňovalo rozvíjet dovednosti potřebné později v životě.

Jarvis se domnívá, že blábolení může existovat kontinuálně, přičemž některé žánry se neučí písně ani jazyk. Říká, že tato nejnovější studie o tlachání u netopýrů by měla poskytnout základ pro budoucí výzkum tlachání a hlasového učení u jiných zvířat.

Pokud jde o netopýry, Fernandez říká, že netopýr velkokřídlý ​​je jediným známým druhem netopýrů, ale věří, že existují i ​​jiné druhy: „Máme více než 1400 druhů netopýrů po celém světě,“ říká. „Určitě najdeme další.“