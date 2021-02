Vědci z masivní planety ji nemohli najít

Jedním z příkladů je příhodně pojmenovaný proces „pocení“, který je často ilustrován příběhem astronauta ponořeného blízko horizontu událostí černé díry – bodu, odkud světlo nemůže uniknout – a spadl vzhůru nohama. Ačkoli její hlava a chodidla byly od sebe vzdálené několik metrů, rozdíl v gravitačních silách působících na ně by byl velmi velký a protáhl by se jako špagety.

Je zajímavé, že čím dramatičtější účinek, tím menší je černá díra. Schultz vysvětluje, že jde o relativní vzdálenosti – pokud jste dva metry vysoký a spadnete přes horizont událostí asi jeden metr od středu primitivní černé díry, je rozdíl mezi pozicí vaší hlavy a nohou větší ve srovnání s velikostí černé díry. To znamená, že se natáhnete mnohem víc, než kdybyste spadli do hvězdné hvězdy široké miliony mil.

„Kupodivu je to zajímavější,“ říká Schultz. Špagetové žíly již byly viděny dalekohledem, když hvězda velmi blízko hvězdné černé díry ve vzdálenosti 215 milionů světelných let od Země, Roztrhané na kousky (Žádní astronauti nebyli zraněni.) Pokud by však v naší sluneční soustavě byla primitivní černá díra, poskytlo by to astrofyzikům příležitost toto chování – a mnoho dalších – pečlivě studovat.

Proč tedy Batygin vidí možnost, že by dlouho očekávaná Planet Nine mohla být místo toho černá díra? „Je to inovativní nápad a nemůžeme omezit jeho formování, a to ani v nejmenší části,“ říká. „Myslím, že je to možná jen moje osobní zaujatost, protože jsem profesorem planetárních věd, ale planety jsou častější …“

Když Unwin a Schultz pracují na zakořenění primitivní černé díry pro svůj experiment, má Batygin absolutní zájem o obří planetu – s odvoláním na skutečnost, že nejběžnějším typem v celé galaxii je jedna ze stejných hmot jako Planet Nine.

„Mezitím většina exoplanet obíhajících kolem hvězd podobných slunci leží v tomto podivném rozsahu, protože jsou větší než Země a mnohem menší než Neptun a Uran,“ říká. Pokud vědci najdou chybějící planetu, bude to nejblíže, jak se k ní z okna mohou dostat, k těm, které se nacházejí jinde v galaxii.

Pouze čas ukáže, zda bude poslední mise úspěšnější než Lowellova. Ale Batygin je přesvědčen, že jejich mise jsou úplně jiné. „Všechny návrhy jsou zcela odlišné, a to jak v údajích, které se snaží vysvětlit, tak v mechanismech, které používají k jejich vysvětlení,“ říká.

Ať tak či onak, hledání již legendární deváté planety pomohlo změnit naše chápání sluneční soustavy. Kdo ví, co ještě najdeme, než lov skončí.

