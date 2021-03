Vědci tvrdí, že smrštění penisu je způsobeno znečištěním

Pokud jste mladí a do dnešního dne jste se o znečištění nestarali, možná budete chtít tuto situaci přehodnotit – protože vaše mužství (a mužnost jakéhokoli budoucího syna) je kvůli tomu vážně zkráceno … říká jeden vědec.

Dr .. Shanna Swan Profesorka životního prostředí a všeobecného lékařství v nemocnici Mount Sinai v New Yorku – toto překvapivé tvrzení uvádí ve své nové knize … vysvětluje, že na základě jejího výzkumu se mužský penis historicky zmenšil díky výrobě vedlejších produkty.

Dotyčné látce se říká ftaláty a jsou to chemikálie, které se vytvářejí při výrobě plastů … které při vystavení lidskému endokrinnímu systému narušují přirozený hormonální proces – dynamika, která podle Dr. Swana ovlivňuje naši reprodukci orgány.

Ve svých zjištěních uvádí různé recenzované studie, které uvádějí, že u moderních dětí narozených s výrazně kratšími orgány existuje děsivý trend – který spojuje přímo s ftaláty, které podle ní pronikají do našich hraček a dokonce i do některých potravin, které jíme.

Dr. Swan říká, že stejný účinek byl pozorován u myších plodů vystavených ftalátům … a nyní je to vidět také u lidí – což nazývá formační krizí.

To je součást většího problému, kterého se dotýká i jinde – skutečnost, že počet spermií u mužů a vitalita spermií na celém světě klesá. Dr. Swan odhaduje, že pokud to bude pokračovat rychlostí, jakou je nyní … do roku 2045 budeme všichni téměř bezmocní.