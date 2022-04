Vědci se domnívají, že možná našli nejstarší život na Zemi – starý 4,2 miliardy let

Nové fosilní důkazy z hornin nalezených v Kanadě ukazují, že život na Zemi začal před 3,75 až 4,2 miliardami let, podle nové studie.

Pokud se výzkum publikovaný v Science Advances ukáže jako správný, mikrobiální fosilie by byly nejstarším životem nalezeným na planetě a mohly by naznačovat, že život začal pouhých 300 milionů let poté, co se Země poprvé zformovala asi před 4,5 miliardami let.

Vědci z University College London objevili drobné struktury uvnitř hornin, o kterých se domnívají, že je mohly vytvořit pouze mikroby, kteří žili před miliardami let v blízkosti hydrotermálních průduchů v oceánech.

Dříve byly nejstarší potvrzené mikrofosílie staré asi 3,5-3,7 miliardy let.

Fosílie ve skalách byly poprvé popsány ve studii z roku 2017 hlavním výzkumníkem Dominicem Papineauem, docentem geochemie a astrobiologie na UCLA. Někteří však pochybovali, že struktury byly biologického původu, což vedlo k víceleté práci týmu, aby zjistil, jak byly vytvořeny.

Tým popsal strukturu podobnou stromu o šířce asi 1 centimetr. Vědci uvedli, že vlastnosti struktury činí vysoce nepravděpodobným, že by byla vytvořena pouze chemickými procesy. Je také podobný tomu, který dnes vytvářejí některé bakterie.

„Tyto mikrofosílie mohou ve skutečnosti existovat na jiných starověkých planetárních površích, protože pokud vznik života trval tak krátkou dobu, než se vyvinul, a vy máte takovou úroveň složitosti, vyvolává to spoustu nových filozofických otázek o možnosti, že život vznikl a opustil tyto druhy otisků prstů za sebou.“ řekl Papino pro Vice News. „Vytváří spoustu nových příležitostí, jak vrátit čas na původ života a konkrétně hledat tyto druhy věcí na jiných planetách.“