Vědci objevili úžasně zachovalé srdce staré 380 milionů let

Srdce 380 milionů let staré ryby bylo nalezeno uvnitř kusu australského sedimentu, což vědcům rozbušilo srdce. Nejen, že je tento orgán ve skvělé kondici, ale může také poskytnout vodítka o vývoji čelistnatých obratlovců, mezi které patříte vy i já.

Srdce patří do vyhynulé třídy obrněných ryb s čelistmi zvaných členovci, která vzkvétala v období devonu před 419,2 miliony až 358,9 miliony let – a srdce je o 250 milionů let starší než čelistní rybí jádro, které v současnosti nese to „nejstarší“. Ale i když je ryba velmi stará, umístění jejího srdce ve tvaru S se dvěma komorami vedlo vědce k zaznamenání překvapivých anatomických podobností mezi starověkými plavci a moderními žraloky.

Profesorka Kate Triangstick, paleontoložka obratlovců na Curtin University v Austrálii a spoluautorka nové studie o zjištěních, uvedla. „Tyto ryby mají srdce doslova v tlamě a pod žábrami – stejně jako dnešní žraloci,“ řekl Triangstick.

studium Zadní ve středu ve vědě.

Vědci se na přesné umístění orgánu podívali zvlášť zblízka, protože ho mohli pozorovat ve vztahu k žaludku, střevům a játrům zkamenělé ryby, které jsou vzácné.

„Nemůžu vám říct, jak mě překvapilo, když jsem v této prastaré fosilii našel krásně zachovalé 3D srdce a další orgány,“ řekl Trinagistic.

John Long / Flinders University



Zkameněliny objevili paleontologové během expedice ve formaci GoGo v roce 2008 a přidávají se k množství informací získaných z místa, včetně původu zubů a poznatků o přechodu z ploutví na končetiny. Formace GoGo, sedimentární ložisko v oblasti Kimberley v západní Austrálii, je známé pro své bohaté fosilní záznamy, které udržují život v devonských útesech z paleozoické éry, včetně zbytků jemných tkání, jako jsou nervy a embrya s pupeční šňůrou.

„Většina případů uchování měkkých tkání se nachází v plochých fosiliích, kde je měkká anatomie jen o málo víc než skvrna na skále,“ řekl spoluautor studie Per Ahlberg ze švédské Uppsalské univerzity. „Máme také velké štěstí, že moderní skenovací techniky nám umožňují studovat tyto křehké měkké tkáně, aniž bychom je zničili. Před dvěma desetiletími by byl projekt nemožný.“

Tyto techniky zahrnují neutronové paprsky a rentgenové mikrozobrazování, které vytváří průřezy fyzických objektů, které lze poté použít k opětovnému vytvoření virtuálních 3D modelů.

Ale pro ty, kteří takové objevy nepovažují za významné, má spoluautor studie Ahlberg připomenutí: že život je na své nejzákladnější úrovni vyvíjející se systém.

„Skutečnost, že my sami a všechny ostatní organismy, se kterými sdílíme planetu, jsme se vyvinuli ze společného původu prostřednictvím procesu evoluce, není náhodná skutečnost,“ řekl Ahlberg. „Je to nejhlubší pravda naší existence. Všichni jsme propojeni, v tom nejdoslovnějším smyslu.“