Vědci objevili podzemní jeskyni na Měsíci, která by mohla být úkrytem pro astronauty na budoucích vesmírných misích

Vědci potvrdili existenci jeskyně na Měsíci nedaleko místa, kde před 55 lety přistáli Neil Armstrong a Buzz Aldrin, a věří, že existují stovky dalších jeskyní, které by mohly ukrýt budoucí astronauty.

Tým vedený Itálií oznámil v pondělí důkazy o velké jeskyni přístupné z nejhlubšího známého kráteru na Měsíci. Jeskyně se nachází v Moři klidu, pouhých 250 mil (400 kilometrů) od místa přistání Apolla 11.

Kráter, stejně jako více než 200 dalších tam objevených, vznikl kolapsem lávové trubice.

Vědci analyzovali radarová měření, která provedla sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, a porovnali výsledky s lávovými trubicemi na Zemi. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Nature Astronomy.

Podle vědců radarová data odhalují pouze počáteční část podzemní dutiny. Vědci odhadují, že je nejméně 130 stop (40 metrů) široký a desítky metrů dlouhý, možná i více.

„Měsíční jeskyně zůstaly záhadou po více než 50 let. Bylo tedy vzrušující konečně dokázat existenci jedné z nich,“ napsali Leonardo Carrer a Lorenzo Brusoni z univerzity v Trentu v e-mailu agentuře The Associated Press.

Během programu NASA Apollo přistálo na Měsíci 12 astronautů, počínaje Armstrongem a Aldrinem 20. července 1969.

Výsledky naznačují, že na Měsíci mohou být stovky kráterů a tisíce lávových trubic.

a Studium přírody Řekl, že jeskyně by mohla být „slibným místem pro měsíční základnu, protože poskytuje úkryt před drsným povrchovým prostředím a může podporovat dlouhodobý lidský průzkum Měsíce.“

Vybudování biotopu od nuly by však podle týmu výzkumníků trvalo déle a představovalo by větší výzvu, i když vezmeme v úvahu potenciální potřebu zpevnit stěny jeskyně, aby se zabránilo zhroucení.

Britská astronautka Helen Sharman Partner CBS řekl BBC News: Očekává se, že lidé se budou moci ukrýt v měsíčních kráterech, jako je tento, během 20 až 30 let, ale kvůli hloubce jeskyně mohou potřebovat „jet packy nebo výtah“, aby se dostali ven.

Skály a další materiály nalezené uvnitř těchto jeskyní – které nebyly změněny drsnými povrchovými podmínkami v průběhu věků – by také mohly pomoci vědcům lépe porozumět tomu, jak se Měsíc vyvíjel, zejména ve vztahu k jeho sopečné aktivitě.

Vědci z celého světa pokračují v přidávání dalších výzkumů do archivu lunárního výzkumu. Ještě před pár týdny, Čínská lunární sonda „Chang’e 6“ se vrací na Zemi poté, co shromáždila vzorky hornin a půdy Z povrchu Měsíce. Čínští vědci doufají, že výsledky pomohou osvětlit rozdíly mezi oběma stranami Měsíce, které mají jedinečné geografické charakteristiky.