Vědci objevili obrovský „oceán“ poblíž srdce Země

Vysoký obsah vody v přechodové zóně má dalekosáhlé důsledky (reprezentativní obrázek)

Vědci objevili vodní nádrž třikrát větší než všechny oceány pod povrchem Země, uvádí mezinárodní studie. Voda se nachází mezi přechodovou zónou svrchního a spodního zemského pláště. Výzkumný tým analyzoval rychlost tvorby diamantu 660 metrů pod povrchem Země pomocí technik včetně Ramanovy spektroskopie a FTIR spektrometrie, uvedl ANI.

Studie potvrdila něco, co bylo dlouho teorií, totiž že oceánská voda doprovází spojující se desky a vstupuje tak do přechodové zóny. To znamená, že koloběh vody na naší planetě zahrnuje vnitřek Země.

„Tyto minerální posuny značně brání pohybu hornin v plášti,“ vysvětluje profesor Frank Brinker z Institutu věd o Zemi na Goethe University ve Frankfurtu. Například plášťové chocholy – stoupající chocholy horké horniny z hlubokého pláště – se někdy zastaví přímo pod přechodovou zónou. Pohyb hmoty v opačném směru se také zastaví.

„Spojovací desky mají často potíže proniknout do celé přechodové zóny,“ říká Brinker. „Takže v tomto subevropském regionu je celý hřbitov těchto desek.“

Dosud se ale nevědělo, jaké budou mít dlouhodobé dopady „nasávání“ materiálů v přechodové zóně na její geochemické složení a zda se tam nevyskytuje větší množství vody. Brinker vysvětluje: „Subdukční desky také nesou hlubokomořské sedimenty na svých zádech v podpovrchu. Tyto sedimenty mohou obsahovat velké množství vody a oxidu uhličitého. Dosud však není jasné, kolik vstupuje do přechodové zóny ve stabilnější formě. , hydratované minerály a uhličitany – Nebylo tedy také jasné, zda tam bylo skutečně uloženo velké množství vody.“

Převládající podmínky k tomu budou jistě příznivé. Husté minerály wadsleyit a ringwoodit (na rozdíl od olivínu v nižších hloubkách) mohou uchovávat velké množství vody – ve skutečnosti tak velké, že přechodová zóna je teoreticky schopná absorbovat šestkrát více vody v našich oceánech. „Dozvěděli jsme se, že mezní vrstva má obrovskou kapacitu k ukládání vody,“ říká Brinker. „Nevěděli jsme však, jestli to skutečně udělala.“

Odpověď nyní přinesla mezinárodní studie frankfurtského geologa. Výzkumný tým analyzoval diamant z Botswany v Africe. Vznikl v hloubce 660 km, přímo na rozhraní přechodové zóny a spodního pláště, kde je převládajícím minerálem ringwoodit. Diamanty z této oblasti jsou velmi vzácné, a to i mezi vzácnějšími diamanty ultrahlubokého původu, které tvoří pouze 1 procento diamantů. Analýzy odhalily, že kámen obsahuje mnoho inkluzí ringwooditu – které vykazují vysoký obsah vody. Kromě toho byla výzkumná skupina schopna určit chemické složení kamene. Byly téměř úplně stejné jako ty, které se nacházejí v každé části horniny pláště nalezené v čediči kdekoli na světě. To ukázalo, že diamant rozhodně pochází z obyčejného kusu zemského pláště. „V této studii jsme ukázali, že přechodová zóna není suchá houba, ale spíše obsahuje velké množství vody,“ říká Brinker a dodává: „To nás také přibližuje o krok blíže k myšlence Julese Verna o oceánu na Zemi. Rozdíl je v tom, že tam není žádný oceán, ale jsou, ale jsou tam vodní kameny, které podle Brinkera nebudou na dotek mokré ani kapat.