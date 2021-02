Vědci objevili neočekávaný život zvířat pod plovoucími ledovými policemi v Antarktidě

„Život si najde cestu,“ prohlásil herec Jeff Goldblum roli vědce Iana Malcolma ve filmu „Jurský park“ z roku 1993.

Život zvířat nebyl to, co vědci očekávali, že najdou v extrémně černé mořské vodě pod téměř půl míle plovoucího antarktického ledu, ale zdá se, že našel způsob, jak objevit mořské organismy, které obývají drsné prostředí.

Geologové, kteří odebírali vzorky sedimentů z mořského dna pod obřím ledovým šelfem Felchner Rohn na jižním okraji Widdellského moře v Antarktidě, objevili to, co biologové považují za houby. Objev byl Zveřejněno v pondělí Na hranicích mořských věd.

Geologové byli více než 150 mil od otevřeného oceánu, když pomocí vrtačky s horkou vodou vyhloubili díru v ledu o tloušťce 3 000 stop a spustili vrtnou soupravu a videokameru do temné mořské vody pod ní.

Očekávali, že mořské dno bude bahno, ale byli zděšení, když narazili na skálu, což znamenalo, že nemohli získat zamýšlené vzorky sedimentů. Kamera však k jejich překvapení ukázala kolonie „fixovaných“ zvířat připevněných ke skále – možná houby a příbuzné mořské tvory.

Oba typy stacionárních zvířat jsou považovány za houby nebo za houby, ale vědci neočekávali, že je najdou pod ledovým šelfem, v úplné tmě a stovky kilometrů od pobřeží. Britský antarktický průzkum

„Bylo to pro ně trochu zklamáním – strávili tam týdny tím, že to nefungovalo,“ uvedl mořský biolog Hu Griffiths z British Antarctic Survey, hlavní autor publikované studie. [biologists]Je to úžasné, protože ji ještě nikdo neviděl [organisms] Před.”

Antarktida je obklopena více než půl milionem čtverečních mil ledových šelfů – Filchner-Ronne je jednou z největších ledových šelfů o rozloze více než 160 000 čtverečních mil – ale studny odhalily plochu mořského dna pod velikostí pouhých tenisový kurt. „Je to obrovská oblast, ale máme v ní malou vdovu,“ řekl Griffiths.

Po spuštění filtru sedimentu skrz studnu jej vědci poté spustili na asi 1600 stop mořské vody pod plovoucí ledovou polici. Britský antarktický průzkum

Před ledovými šelfy byla dříve vidět malá pohybující se zvířata, jako jsou krevetky a korýši zvaní mořské blechy, ale nikdo neočekával stacionární zvířata, jako je tato. „Jediné, co byste očekávali, že najdete … jsou věci, které mohou chodit a najít jídlo,“ řekl. „Zatímco, když jsi uvízl na skále a čekáš, až se k tobě dostane jídlo, jediná věc, která přijde po tomto roce, tě může obejít.“

Bodové ostruhy, které jsou vidět na videu vpravo, jsou zjevně druhem houby, zatímco tvorové lovení vlevo jsou podobní některým dalším houbám nalezeným poblíž jižního pólu. Existují také náznaky, že ve skále mohou být ukotvena další zvířata, jako jsou červi trubicovití, stalking barnacles nebo hydrokortis, kteří jsou spojováni s medúzy.

Aby přežily, budou se organismy muset živit plovoucím materiálem od jiných zvířat nebo rostlin, protože je nemožné, aby rostliny fotosyntetizovaly ve slunné mořské vodě. Zatímco skála je asi 150 mil od oceánu, směr proudů pod ledovým šelfem naznačuje, že nejstarší vegetační věk je 1000 mil, řekl Griffith.

Otázka, jak tato zvířata dostávala potravu, by však měla počkat, dokud místo nebude moci navštívit jiná vědecká mise, možná vybavená vzdáleným podvodním vozidlem, které může získávat vzorky zvířat.

„Všechny složky života jsou pod ledovými šelfy,“ řekl John Brisco, profesor polární ekologie na Montanské státní univerzitě, který studoval život pod polárním ledem téměř 40 let, ale nedávné studie se nezúčastnil.

Po vyvrtání studny vědci spustili sedimentární filtr a videokameru připojenou přes ledovou polici. Britský antarktický průzkum

Zvířata připevněná ke skále se zdála, že se tam pohybovala v mikroskopických larvách a poté dospěla do svých dospělých forem: „Život je všude a prostředí si vybírá druh, který nakonec vzkvétá.“

Briscoe v e-mailu uvedl, že budoucí fáze bude určovat, zda se zvířata podobají zvířatům na otevřeném oceánu, nebo zda se vyvinula tak, aby žila tam, kde jsou nyní. “[If] Živé věci se vyvinuly, aby se jim dařilo pod ledovými šelfy, a to může poskytnout molekulární hodiny, které lze použít k měření minulých změn klimatu v antarktickém ledu. “

Objev ukazuje, že život může existovat v prostředích, o kterých věda naznačuje, že by neměla: „Stále existují věci, které se musíme naučit,“ řekl Griffiths. „Stále tam jsou zvířata, která by mohla porušit pravidla, která jsme pro ně napsali.“