Vědci objevili neobvyklý nový druh dinosaura, který žil pod zemí

Objev kopajícího dinosaura, Fauna herzogai, od polObdobí křídy Toto období odhaluje složitý ekosystém, ve kterém dinosauři okupovali podzemní prostory. To podtrhuje rozmanitost a adaptabilitu dinosaurů na životní prostředí a rozšiřuje naše chápání jejich rolí ve starověkých prostředích.

Věk dinosaurů neexistoval pouze nad povrchem Země. Byl objeven nový předek dinosaurů Thelosaurus Odhaluje, že tato zvířata trávila část svého času v podzemních norách. To je nové Klasifikovat To přispívá k našemu chápání života ve střední křídě, a to jak nad zemí, tak pod zemí.

Nový dinosaurus Fauna [/Foat’NAH/] Herzogay Homo sapiens žil před 99 miliony let na území dnešního Utahu. V té době byla tato oblast rozsáhlým lužním ekosystémem sevřeným mezi břehy obrovského vnitrozemského oceánu na východě a aktivními sopkami a horami na západě. Bylo to teplé, vlhké a bahnité prostředí, kterým protékalo mnoho řek.

Paleontologové z Státní univerzita v Severní Karolíně Muzeum přírodních věd v Severní Karolíně objevilo fosílii – a další exempláře stejného druhu – v Museintochitovém členu souvrství Cedar Mountain Formation, počínaje rokem 2013. Zachování těchto fosilií spolu s některými charakteristickými rysy je upozornilo na možnost vrtání.

Fyzikální vlastnosti a důkazy vrtání

Fauna Byl to malý rostlinožravý dinosaurus o velikosti velkého psa a s jednoduchou stavbou těla. Postrádá zvonky a píšťalky, které charakterizují jeho vysoce okrasné příbuzné, jako jsou rohatí dinosauři, obrnění dinosauři a dinosauři chocholatí. To ale neznamená Fauna Bylo to nudné.

Fauna Toto zvíře sdílí mnoho anatomických rysů se zvířaty známými pro kopání nebo kopání, jako jsou velké bicepsové svaly, silné body pro připojení svalů na bocích a nohou, srostlé kosti podél pánve – což pravděpodobně pomáhá stabilitě při kopání – a zadní končetiny, které jsou relativně větší. než přední končetiny. To ale není jediný důkaz, že toto zvíře trávilo čas pod zemí.

„Zaujatost ve fosilních záznamech je zaměřena na větší zvířata, především proto, že v prostředí záplavových oblastí, jako je Mosintochit, jsou malé kosti často rozptýleny na povrchu, hnijí nebo jsou shromážděny před pohřbem a fosilizací.“ Avrahami je prvním autorem článku popisujícího dílo.

„ale Fauna „Tyto kosti byly často nalezeny kompletní, mnoho z nich bylo zachováno v původní poloze smrti, s hrudníkem dolů a předními končetinami oddělenými, a byly ve výjimečně dobrém stavu,“ říká Avrahami, „kdyby už byly pod zemí v noře.“ před smrtí: „Tento typ uchování by byl pravděpodobnější.“

Lindsay Zanno, odborná asistentka na Státní univerzitě v Severní Karolíně a vedoucí katedry paleontologie v Muzeu přírodních věd v Severní Karolíně a odpovídající autorka práce, souhlasí.

„Fauna „Kostery jsou v této oblasti mnohem běžnější, než bychom očekávali u malého zvířete s křehkými kostmi,“ říká Zano žili alespoň část času pod zemí V podstatě „Vona za nás udělala těžkou práci tím, že se zahrabala po celé této oblasti.“

Přestože výzkumníci dosud nebyli schopni identifikovat podzemní nory FaunaTunely a pokoj jejích nejbližších příbuzných, OryctodromeusStopy vyhynulých zvířat byly nalezeny ve státech Idaho a Montana. Tato zjištění podporují myšlenku, že Fauna Používají se i nory.

Kulturní a vědecký význam fauny

Jméno rodu Fauna Toto jméno pochází ze starověkého příběhu o stvoření lidu Chamorro, původních obyvatel Guamu a Marianských ostrovů v Tichém oceánu. Fauna a Bontan byli dva bratři průzkumníci, kteří objevili ostrov a stali se Zemí a Nebem. Druhové jméno je poctou Lise Herzogové, ředitelce paleontologických operací v Muzeu přírodních věd v Severní Karolíně, za její neocenitelný přínos a oddanost oblasti paleontologie.

„Chtěl jsem uctít domorodou mytologii Guamu, protože moji předkové pocházejí z lidu Chamorro,“ říká Avrahami. „V mýtu se Fauna stala součástí Země, když zemřela, a z jejího těla vzešel nový život, který je pro mě spojen se zkameněním, krásou a stvořením. Fauna Pravděpodobně byl pokryt tenkou vrstvou barevného peří. Jméno druhu je Lisa Herzog, která byla nedílnou součástí celé této práce a objevila jednu z nej Fauna Exempláře několika jedinců byly zachovány společně v pravděpodobně noře.

Fauna Je to také vzdálený příbuzný další slavné fosílie Severní Karolíny: vrby. Opomíjený Thelosaurus Předpokládá se, že exemplář, který je v současné době v muzeu, obsahuje adaptace na polofosilní – nebo částečně podzemní – životní styl, výzkum publikovaný koncem roku 2023 Zannem a bývalým výzkumníkem ze Státní univerzity v Severní Karolíně Davidem Pattonem.

„T. Zanedbávání Byl na konci této linie – Fauna „Jeho předchůdce je asi před 35 miliony let,“ říká Avrahami.

Vědci věří Fauna To je klíčem k rozšíření našeho chápání křídových ekosystémů.

„Fauna „Tento objev nám umožňuje nahlédnout do třetí dimenze, kterou může zvíře obsadit pohybem pod zemí,“ říká Avrahami. „Neuvěřitelně integrální součástí křídových ekosystémů.“

„Lidé mají tendenci mít na dinosaury krátkozraký pohled, který nedrží krok s vědou,“ říká Zano. -krmení zvířat, jako jsou lenoši, a dokonce i zvířata, která žijí pod zemí.

Odkaz: „Nový polofosilní therosauří dinosaurus z cenomanského museintochitského člena formace Cedar Mountain Formation, Utah“ od Haviva M. Avrahami a Peter J. Makovicki a Ryan T. Tucker a Lindsay E. Zanu, 9. července 2024, Anatomický záznam.

DOI: 10.1002/ar.25505