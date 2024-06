Vědci objevili další způsob, jak jsme vystaveni „věčně chemickým látkám“: přes naši kůži

Začátkem dubna stanovila Agentura pro ochranu životního prostředí svůj vůbec první limit pro tyto „navždy chemické látky“ v pitné vodě, poté, co se množí důkazy, že chemikálie v kontaminované vodě mohou představovat zdravotní riziko pro lidi i při nejmenších úrovních expozice být objeven. Per- a polyfluoralkylové látky neboli PFAS jsou umělou třídou tisíců sloučenin vázaných na uhlík a fluor, které byly vyvinuty k výrobě produktů a nátěrů, které odpuzují mastnotu, vodu, olej a teplo. PFAS, známé jako „věčné chemikálie“, mohou přetrvávat v životním prostředí po staletí.

Voděodolná kosmetika, jako je řasenka, dlouhotrvající matná rtěnka a voděodolné oblečení, jsou příklady produktů obsahujících PFAS, které mohou být absorbovány kůží, řekl Graham Beasley, profesor fyziky na University of Notre Dame, který často testuje PFAS v každodenních produktech. . Beasley nebyl zapojen do studie. Chemikálie se nacházejí ve stovkách výrobků pro domácnost, osobní péči a kosmetiku, včetně kosmetiky, nepromokavého oblečení, dezinfekčních prostředků na ruce a dalších vyrobených výrobků. Přímý kontakt s lidskou kůží. PFAS jsou obecně spojovány s několika typy rakoviny, neplodností, vysokým cholesterolem, nízkou porodní hmotností a negativními účinky na játra, štítnou žlázu a imunitní systém.

Nová studie Rozšíří výsledky na jeden lidský subjekt Stay Vědci smíchali kyselinu perfluorooktanovou (PFOA) s opalovacím krémem a aplikovali ji na pokožku, přičemž došli k závěru, že pokožka může absorbovat PFAS. Pomocí implantovaných modelů lidské kůže, které napodobují skutečnou kůži, vědci zkoumali absorpční potenciál 17 běžně používaných syntetických chemikálií „nadobro“. Vědci poté vyhodnotili množství, které prošlo kožní bariérou do krevního řečiště, agregáty, které se vstřebaly pouze do kůže, a agregáty, které se nevstřebaly vůbec.

Kyselina perfluor-n-pentanová (PFPeA), sloučenina řetězce pěti atomů uhlíku, se z kůže vstřebává přibližně ze 60 % do krve. Zatímco perfluorbutansulfonát (PFBS), sloučenina se čtyřmi uhlíkovými řetězci, je přibližně z 50 procent absorbován do krevního řečiště.

Vědci však očekávají, že uhlíkové atomy s delším řetězcem by se nakonec mohly dostat do krevního řečiště déle poté, co byly absorbovány kůží. Během 36 hodin sledovaných studií se do krevního oběhu vstřebalo pouze asi 14 % kyseliny perfluoroktanové (PFOA), která obsahuje osm atomů uhlíku, ale více než 38 % se vstřebalo do kůže. Přibližně 70 procent PFNS bylo absorbováno kůží, ačkoli žádný z nich nevstoupil do krve.