Vědci náhodou objevili pod půl míle ledu podivná stvoření

Ale protože vědci nebyli schopni sbírat vzorky, nemohou ještě přesně určit, co mohou tyto houby a další tvorové jíst. Některé houby filtrují organický odpad z vody, jiné jedí maso a živí se mladými zvířaty. “Který – který „Byl by to trochu titulek vašeho roku,“ říká Christopher Mah, mořský biolog ze Smithsonian Institution, který se výzkumu nezúčastnil. “Zabijácké houby, Život ve tmě, Chladné přestávky v Antarktidě, kde nemůže přežít žádný život. “

Griffiths a jeho tým také nemohou určit, zda kolem skály žijí také pohybující se tvorové, jako jsou ryby a korýši – kamera si nic nevšimne – takže není jasné, zda přisedlá zvířata čelí nějaké formě predace. „Jedí všichni stejný zdroj potravy?“ Zeptá se Griffiths. “Nebo někteří z nich dostávají živiny jeden od druhého? Nebo se kolem nějakého krmení této komunity pohybuje více zvířat?” To jsou všechno otázky, na které může odpovědět jen jiná mise.

Usazeniny kolem skály se zdají být málo těžké, což znamená, že zvířatům nehrozí pohřbení. Griffiths ze zdánlivě narazeného místa skály říká: „Děje se to něco jako Zlatovláska, kde je dostatek jídla, není nic, co by ho chtěl sníst – pokud víme – a není to tolik pohřbené usazenina.” (V sedimentech obklopujících horninu vědci také pozorovali vlnění obvykle tvořené proudy, což posiluje teorii, že se sem jídlo dopravuje z dálky.)

Není ani jasné, jak se tam tato vytrvalá zvířata vůbec dostala. „Byla to velmi místní věc, že ​​tak nějak skákali z místní skály do místní skály?“ Zeptá se Griffiths. Místo toho jejich rodiče pravděpodobně žili na skále stovky kilometrů daleko – kde končí ledový šelf a začínají typičtější mořské ekosystémy – a vypustili spermie a vajíčka, aby mohli cestovat v proudech.

Jelikož Griffiths a kolegové nemají žádné vzorky, nemohou také určit věk těchto zvířat. Je známo, že antarktické houby žijí tisíc letJe možné, že se jedná o skutečně starodávný ekosystém. Skála mohla být vytvořena se životem už dávno, ale proudy ji také přivedly zpět k dalšímu životu po tisíce let.

Vědci také nemohou určit, zda je tato skála aberací, nebo zda jsou tyto ekosystémy ve skutečnosti běžné pod ledem. Možná geologové neměli tolik štěstí, když shodili kamery na skálu – možná jsou tato zvířecí společenství běžným rysem mořského dna pod ledovými šelfy v Antarktidě. Určitě by pro takové ekosystémy bylo dost místa: Tyto plovoucí police na ledu se rozkládají na ploše 560 000 čtverečních mil. Vědci však prostřednictvím předchozích studní objevili pouze oblast pod velikostí tenisového kurtu. Je tedy možné, že jsou přítomny v počtech, a zatím jsme je nenašli.

A čas na to může běžet. Tato skála může být uzamčena pod půl míle ledu, ale tento led je na oteplovací planetě stále více ohrožen. „Existuje možnost, že se některé z těchto velkých ledových šelfů v budoucnu zhroutí, a my bychom mohli přijít o jedinečný ekosystém,“ říká Griffiths.

