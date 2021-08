Ve Wyomingu nalezeni tři vyhynulí savci, kteří byli součástí revoluce po dinosaurech

Paleontologové našli postel starých kostí savců uprostřed suché krajiny pokryté štětcem v jižním Wyomingu. Tři z těchto fosilních nálezů patří dříve neznámým druhům a všechna zvířata na místě vykreslují jiný obraz evoluce savců v důsledku zániku dinosaurů po ničivém dopadu asteroidů před 66 miliony let.

Savci na místě pocházejí z prvních sopek – v podstatě stovky tisíc let poté, co se asteroid srazil se Zemí. Tři nové druhy Miniconus jeanninaeA Hitakotechnika Conacodon, A Med Bjornos; Všechny jsou částečně pojmenovány po paleontologech, kteří je vykopali, ačkoli ten se také jmenuje Beorn, postava z Hobit může pózovat- proměnil v medvěda. B. Honeyi Jedná se o největší ze tří nových druhů, zhruba o velikosti kočky. Druhy se vyznačovaly spodní čelistí a zuby.

“Předchozí studie severoamerických savců z prvních 320 000 let po masovém vyhynutí našly malé savce o velikosti myší na myši, které byly poněkud zobecněné v molární morfologii. To vedlo k pochopení, že savci se stále zotavují a nediverzifikují se rychle, událost Hromadné vymírání, uvedla v emailu Madeleine Atberryová, paleontoložka z University of Colorado. Nová studie Popis zkamenělin , publikované v časopise Journal of Systematic Paleontology.

„Nejstarší paleocénní fauna ve Velké dělící pánvi ve Wyomingu, kam náš nový druh savce patří, je jiný příběh,“ dodala Ateberry. Má větší rozmanitost, než bychom pro toto časové období očekávali, což naznačuje, že po vyhynutí dinosaurů nemůžeme skutečně generalizovat zotavení savců. “

Stresové zlomeniny v zemi poblíž místa v jižním Wyomingu. Fotografie : Madeleine Atberry

Místo výkopu vykopali Jim Honey, Jeannine Honey a Malcolm McKenna v letech 2001 až 2011 poté, co je určil Robert Hettinger ze Spojených států. s. Geolog průzkum , jehož jméno bylo připojeno k nedávno popsanému souboru Hitakotechnika Conacodon. nyní ponořeno Ze suchého pískovce byla tato oblast v dobách těchto starověkých savců záplavovou oblastí a byla pokryta zamotanými proudy a řekami. Více než deset let práce na místě našli paleontologové více než 420 fosilií savců. Počet zkamenělin, které skončily na jednom místě, zůstává nejistý, ačkoli jednou z teorií týmu je, že části řeky mohou uvolnit sediment a uvěznit zvířata (živá i mrtvá), která se nakonec vyhrabala.

Všechny tři nové nálezy jsou sousto, starodávný druh savce, který nakonec vytvořil své potomstvo s moderními kopytníky: zvířata, jako jsou velbloudi, hroši, koně a nosorožci. Řekl Otbere v prohlášení Rozmanitost těchto nových druhů ilustruje, jak savci krok za krokem vyhynuli dinosaury, přičemž využili nepřítomnosti větších zvířat vývojem nových zdrojů potravy a rozšířením do nového prostředí.

Je pravděpodobné, že z fosilních ložisek bude popsáno více druhů – paleontologové ještě neměli čas roztřídit stovky tam shromážděných kostí. Doufám Větší starověcí savci, jako např Zdá se, že naši nejbližší bratranci neztráceli čas tím, že rostli větší a odvážnější Jakmile se postaráte o dinosauří mistry.

