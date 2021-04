Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme velmi přísní

„Doufám, že kroky budou logické a logické, aby je lidé mohli následovat,“ řekl o plánu demontáže plachého amatérského sportu.

Podle něj mohou děti a mládež do 19 let ve druhé vlně, tedy 3. května, na základě vládního balíčku představeného ve čtvrtek znovu sportovat ve větších skupinách. Dospělí čekají ještě déle: až na čtvrté balení.

Součástí dekonstrukce jsou však také omezení.

„Děti a mládež do 19 let mohou sportovat ve skupině dvanácti lidí o ploše patnácti metrů čtverečních na osobu. Je to první krok k tomu, aby mohli normálně cvičit, alespoň ve skupinách.“ Řekl Balasho, který vede divizi trenérů oddělení. Rozvoj fotbalu ve fotbalovém svazu (FACR): „Je to méně, než co udělaly některé země, ale je to první krok směrem, kterým jsme žádali.“ Tato změna byla oficiálně potvrzena později.

O čem ještě mluvil?

Bezpečný venkovní sport. Výzkum ukazuje, že riziko zranění během tréninku je minimální

O rizicích infekce ve venkovních sportech: Z mnoha studií po celém světě jsme zjistili, že jakmile vzduch proudí, přenos COVID-19 a dalších virů je extrémně obtížný. V přirozeném vzduchu obvykle se vyskytujícím v Evropě je infekce až třicet centimetrů od obličeje. Ale s větší vzdáleností je to složité. To dokázali i studie Němců o atletech, když cvičili zraněné a přicházeli do styku s ostatními. Nebyli však zraněni. “

Ať už budete při hraní venku potřebovat ochranu úst a nosu: Prostě jsme to v té době věděli. Vycházíme ze stavu obchodů a je to jiný případ, kdy tam vzduch necirkuluje. V uzavřených prostorách je nutná ventilace. To je možná nejdůležitější věc pro ochranu. Pro například Němci napumpovali v kampani zhruba půl miliardy eur. “ Dýchání. “

Co je to web pro vnitřní sporty: Logicky by akce měly být kolem metru krychlového a ventilace, nikoli metru čtverečního. Když máte malý prostor s nízkým stropem, vzduch neteče dovnitř, rychle se plní a virus tam pak žije až několik hodin. Když někdo přijde do místnosti, kde dostal infekci … před dvěma hodinami, stále tam je. Když je větráno a vzduch opouští … Když velké nafukovací haly čistí filtry a vzduch se neustále mění, podmínky by měly být stejné jako ve venkovním prostředí. Univerzita Karlova to může simulovat a měřit, protože na ledě jsou mírně horší podmínky. Rozptyl se zpomaluje. “

Přehled: Jak se bude vyvíjet? První otevře obchody a bary až do konce

Zda budou nebo nebudou muset být testovány skupiny sportovců: “V návrhu je dvanáct členů s testem a my bychom si přáli, aby to bylo bez testů. Zaprvé, protože se jedná o homogenní skupiny hráčů, jedna a tatáž skupina se pravidelně scházejí. Zadruhé, je to v bezpečném venkovním prostředí prostředí. Za třetí, venkovní sporty v Evropě se s nimi dělají. Metoda a ve velké většině také bez testů. Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo, protože vlády jiných zemí nejsou hloupí. dobrá opatrnost, když začnou hrát a týmy začnou míchat. Dává nám to smysl. “

O negativním dopadu necvičení na děti: „Největší obavou je vždy neznámo. Ve skutečnosti nevíme, jaké to může mít všechny důsledky. Česká kinantropologická asociace vydala prohlášení: ztráta plicní ventilace, porucha kardiovaskulárního systému, zvýšená obezita, kožní řasy, vnitřní tuk ) … to jsou fyzikální parametry, ale vždy souvisejí s psychikou. Epidemiologové velmi dobře vědí, že epidemie nejsou jen o číslech. Ale také o tom, jak se lidé dokážou bránit proti virům, o obranyschopnosti těla. máte vztah k psychice. Šťastní lidé, kteří mají procesy na podporu zdraví a cvičení, jsou defenzivnější. “

Extázi vystřídalo zoufalství. Psycholog hovoří o dopadu uzamčení na děti a jejich životy Rozhovor s Milanem Studnicou

O tom, zda se od některých dětí očekává návrat k cvičení: “Nejhorší je, že aktivní děti, které to baví na neurčito, se vrátí a budou pokračovat a porovnávat se měsíce nebo roky. Je to horší pro skupinu, která neví, zda chce nebo nechce cvičit. Zůstávat doma v dlouhodobě na způsob školy, počítače, zábavy a počítače to také nepomůže. Dochází ke ztrátě držení těla, většímu pohodlí. Tyto děti mohou mít velký problém a může nastat kritický faktor: „Proč ne přestat se hýbat? To jsou děti, které v budoucnu zvýší počet svých onemocnění. Tohle je velmi důležité. “

Pokud jde o schopnost dodržovat opatření i při zvýšené otevřenosti sportu: “V lednu a únoru byl sníh třicet centimetrů vysoký a kluci venku se i tak změnili. Dozvěděli se, že když ztvrdli, byli více připraveni na nemoc, která je postihla. Teď, když vyšlo slunce, je to hlavně zábava pro je, a je důležité, Také věrohodnost trenérů zajišťuje, aby se chlapci a dívky nehromadili před tréninkem, aby se střídali samostatně a aby se nelepili na sebe, jak je to běžné v supermarketech, v čekárnách lékařů.

Malí chlapci se skvěle baví na hokeji.

Nutnost spolupráce mezi sportem a vládou: „Když jdeš za někým, kdo má omezení, snaží se otočit, udělat to po svém nebo jít přímo k oplocení. Ale když se natáhneš a řekneš:‚ Pojďme pracovat společně, protože potřebujeme nižší míru úrazu, takže že můžeme trénovat a normálně žít? “ Vyhýbá se tomu. Ještě horší je, že natažená ruka zahajuje odpovědnost lidí. Bojuje? Nikdy to tak není.

ZOBRAZENÍ: ztráta, kterou české sporty považují za velkou výhru

O sobě o procesu rozpadu sportu: „Od samého začátku jsme se snažili spolupracovat a od začátku nás nikdo nechtěl poslouchat. Nyní se zdá, že si někdo začíná uvědomovat, co můžeme nabídnout. Dá se to naplánovat, ale záleží na závažnost naší nemoci. Každý den počítáme počet na 100 000. “

O opatřeních v sousedních zemích: Německo a Rakousko jsou možná nejpřísnější země na světě. Víme, že existuje spousta disciplíny a uspořádání těchto zemí je jinde. Jsme mezi Belgií, Nizozemskem a Maďarskem. Mají více zranění, ale sport vůbec nevypnuli, jeli téměř bez přestávky a trénovali za lepších podmínek. ”

O určitých podmínkách v jiných evropských zemích: Belgie může vést školení ve skupinách od deseti do osmnácti let. Nizozemsko běží bez omezení a uvažuje o zahájení zápasu v polovině května. Je toho hodně. Zajímá nás příklad Portugalska, které si před dvěma týdny jako vzorovou zemi vybralo ministerstvo zdravotnictví. 5. dubna začali trénovat pro čtyři, 19. dubna měli plán pro šest, od 3. května budou hrát. Ale díky společnosti se jim podařilo snížit počet nehod a devatenáctého zahájili soutěže. Například Španělsko se umístilo na 200. Předvčerem hrálo zápasy od 12 let. Přístup je jiný, vůči ostatním jsme velmi přísní.

O dopadu absence školení a zápasů na budoucí generaci aktérů: „Nechci to říkat nahlas, doufám, že se to nedostane k chlapcům, kteří by mohli být v národním týmu. Může to však mít dopad, záleží na tom, co se stane v Evropě. O tom, zda kvalifikace mládežnické týmy začnou na podzim. Až se setkají … S chlapci, kteří půl roku netrénovali, s těmi, kteří trénovali půl roku, to nevymazáváme … “

O předpokládaném datu restartu amatérských soutěží: Ještě nemluvíme o soutěžích týkajících se dané země. Chceme mít dobře navržené první kroky, které dávají smysl. Tyto zápasy by mohly začít například v polovině května, v závislosti na jejich výskytu. Do té doby musíme přijít na to, co s tím můžeme udělat. Je třeba podniknout mnoho systematických opatření. Hyacint pro halové sporty již byl spuštěn, ale venkovní sporty mají velkou příležitost. “