Vatikán uvedl, že papež František zrušil setkání s římskými jáhnemi, protože měl mírnou chřipku

Vatikán – Papež František preventivně zrušil schůzku naplánovanou na sobotu poté, co prodělal mírnou chřipku, uvedla vatikánská tisková kancelář v krátkém prohlášení bez dalších podrobností.

František se měl ráno setkat s jáhny v Římě.

Mluvčí Vatikánu Matteo Bruni později v sobotu řekl, že papežův týdenní evangelizační projev v neděli ještě nebyl potvrzen a že se pro tento den neočekávají žádné další zdravotní aktualizace.

Sedmaosmdesátiletý papež trpěl v posledních letech několika zdravotními problémy. Koncem listopadu musel kvůli problémům s dýcháním zrušit některé své aktivity a mezinárodní cestu. Vyšetření tehdy vyloučilo plicní komplikace. Francisovi byla odstraněna část plic, když byl mladý a stále žije ve své rodné Argentině.

V dubnu strávil papež tři dny v římské nemocnici Gemelli a léčil to, co Vatikán popsal jako bronchitidu. Po intravenózním podání antibiotik byl z nemocnice propuštěn.

Francis také strávil 10 dní ve stejné nemocnici v červenci 2021 po operaci střeva kvůli zúžení střeva. V červnu 2023 byl znovu přijat na operaci k opravě břišní kýly a odstranění jizev z předchozích operací.

Když se Francis v nedávném televizním rozhovoru zeptal na jeho zdraví, zavtipkoval to, co se stalo jeho obvyklou frází: „Ještě žije, víš.“

Během posledních dvou let František několikrát naznačil, že by byl připraven odstoupit, stejně jako jeho předchůdce Benedikt XVI., pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že by se stal překážkou pro jeho vedení katolické církve. Minulý měsíc však v televizním rozhovoru řekl, že se cítí dobře a popřel jakékoli bezprostřední plány na rezignaci.

Spekulace o Františkově zdraví a budoucnosti jeho papežství se množily po Benediktově smrti na konci roku 2022. Benediktova rezignace v roce 2013 znamenala pro církev zlom, protože se stal prvním papežem, který odstoupil po šesti stoletích.