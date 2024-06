Váš online obsah je „bezplatný“ materiál pro školicí moduly • Historie

Mustafa Suleiman, výkonný ředitel pro umělou inteligenci Microsoftu, tento týden řekl, že společnosti zaměřené na strojové učení mohou extrahovat většinu obsahu zveřejněného online a použít jej k trénování neuronových sítí, protože jde v podstatě o „svobodný software“.

Krátce nato Centrum pro investigativní zpravodajství Podejte žalobu na OpenAI Její největší investor, Microsoft, „za použití obsahu neziskové zpravodajské organizace bez povolení nebo poskytnutí kompenzace“.

Jde ve stopách osmi novin Podali žalobu na OpenAI a Microsoft o údajném zpronevěření obsahu v dubnu, jako to udělal The New York Times o čtyři měsíce dříve.

Pak jsou tu dva skvělí autoři Podali žalobu na OpenAI a Microsoft V lednu tvrdili, že bez povolení vycvičili modely umělé inteligence na dílech autorů. V roce 2022 také několik anonymních vývojářů podalo žalobu na OpenAI a GitHub na základě obvinění, že organizace používaly veřejně publikovaný kód k trénování generativních modelů v rozporu s podmínkami jejich softwarové licence.

Byl požádán dovnitř Rozhovor V rozhovoru s Andrewem Rossem Sorkinem z CNBC na festivalu Aspen Ideas Festival o tom, zda společnosti s umělou inteligencí účinně ukradly světové duševní vlastnictví, Solomon uznal kontroverzi a pokusil se rozlišit mezi obsahem, který lidé zveřejňují online, a obsahem podporovaným firemními držiteli autorských práv.

„Myslím si, že pokud jde o obsah, který již na otevřeném webu existuje, společenská smlouva pro tento obsah od 90. let byla fair use,“ řekl. „Kdokoli to mohl zkopírovat, znovu vytvořit, reprodukovat. Bylo to zdarma, chcete-li.

Solomon povolil jinou kategorii obsahu, což jsou věci zveřejňované společnostmi, které mají právníky.

„Existuje samostatná kategorie, kde webová stránka, vydavatel nebo zpravodajská organizace výslovně řekli: ‚Neodstraňujte mě ani neprocházejte mě z jiného důvodu, než aby mě indexovali, aby tento obsah mohli najít ostatní‘,“ vysvětlil. „Ale to je šedá zóna. Myslím, že to projde soudem.“

To je to nejmenší, co lze říci. Zatímco Suleimanovy komentáře se zdají jisté, že rozzlobí tvůrce obsahu, nemýlí se úplně – není jasné, kde leží právní hranice, pokud jde o trénování modelů umělé inteligence a výstup modelů.

Většina lidí, kteří zveřejňují obsah online jako jednotlivci, nějakým způsobem porušila svá práva tím, že přijala podmínky smluv o poskytování služeb nabízených hlavními platformami sociálních médií. Rozhodnutí Redditu licencovat příspěvky svých uživatelů pro OpenAI by se nestalo, pokud by gigant sociálních sítí věřil, že jeho uživatelé mají legitimní právo na memy a data, která šíří.

Skutečnost, že OpenAI a další společnosti vytvářející modely umělé inteligence uzavírají dohody o obsahu s velkými vydavateli, ukazuje, že silná značka, hluboké kapsy a právní tým mohou přinést velké technologické operace.

Jinými slovy, ti, kdo vytvářejí obsah a publikují jej online, vytvářejí svobodný software, pokud si nezachovají nebo nemohou přilákat právníky ochotné napadnout Microsoft a jemu podobné.

v papír Ve studii publikované SSRN minulý měsíc Frank Pasquale, profesor práva na Cornell Tech a Cornell Law School v USA, a Haochen Sun, docent práva na University of Hong Kong, zkoumají právní nejistotu kolem používání data chráněná autorským právem k výcviku umělé inteligence a zda by soudy považovaly takové využití za spravedlivé. Docházejí k závěru, že umělou inteligenci je třeba řešit na politické úrovni, protože současné zákony nejsou dostatečné k zodpovězení otázek, které je nyní třeba řešit.

„Vzhledem k tomu, že existuje značná nejistota ohledně zákonnosti používání děl chráněných autorskými právy poskytovateli umělé inteligence, zákonodárci budou muset formulovat novou odvážnou vizi pro vyvážení práv a povinností, stejně jako to udělali v důsledku rozvoje internetu (vedoucího k Digital Millennium Copyright Act a zveřejnění v roce 1998), jak tvrdí.

Autoři poukazují na to, že pokračující nekompenzovaná sklizeň kreativních děl ohrožuje nejen spisovatele, skladatele, novináře, herce a další kreativní profesionály, ale i samotnou umělou inteligenci, která bude nakonec zbavena tréninkových dat. Autoři předpovídají, že lidé přestanou zpřístupňovat své dílo online, pokud bude používáno pouze k pohonu modelů umělé inteligence, které snižují marginální náklady na tvorbu obsahu na nulu a upírají tvůrcům možnost jakékoli odměny.

Toto je budoucnost, kterou Šalomoun předvídá. „Informační ekonomika se chystá radikálně změnit, protože jsme schopni snížit náklady na produkci znalostí na nulu z hlediska mezních nákladů,“ říká.

Veškerý svobodný software, který jste pravděpodobně pomohli vytvořit, může být váš za malý měsíční poplatek za předplatné. ®