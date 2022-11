Vánoční data Royal Mail: Jaká jsou nejnovější data zveřejnění první a druhé třídy na Vánoce 2022?

To jsou všechny Termíny Musíte si pamatovat…

Nepropásněte tyto poštovní uzávěrky! Royal Mail zveřejnila úplný seznam poštovních termínů pro dopisy, balíky a dárky, které mají dorazit do cíle do Vánoc. (Foto Adrian Dennis/AFP přes Getty Images)

Pro ty, kteří chtějí zasílat mezinárodně s ekonomickými štítky, již uplynula některá z nejnovějších doporučených dat se sledováním a podpisovými službami pro všechna místa mimo Evropu, u kterých se již neočekává, že dorazí do zamýšlených destinací včas na Štědrý den.

Zásilky určené pro východní Kypr EvropaŘecko, Island, Malta a Turecko musí být odeslány do pátku 25. listopadu, zatímco veškeré mezinárodní balíky do západní Evropy musí být odeslány do pondělí 28. listopadu.