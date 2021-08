Van Gaal překvapuje Nizozemsko v kvalifikaci mistrovství světa | fotbalové novinky

AMSTERDAM – Nový nizozemský trenér Louis van Gaal rozpoutal ve svém prvním týmu mnoho překvapení poté, co se vrátil do čela nizozemského národního týmu v jejich snaze kvalifikovat se po neuspokojivém mistrovství Evropy na mistrovství světa příští rok.

Zkušený trenér, který se potřetí ujal vedení týmu, předal mladému obránci Devinu Renchovi, levému obránci Terrell Malaciaovi (21) a brankáři Remkovi Pasferovi (37) první call-upy, zatímco Virgil van Dijk se vrátil do zápasu. 25 hráčů v týmu po delší nepřítomnosti.

“Každý ví, že týden mezinárodních zápasů v září je velmi důležitý a doba přípravy je velmi krátká. To znamená, že potřebujeme hráče, kteří jsou již v dobré formě,” uvedl Van Gaal v pátečním prohlášení.

„Ne všechny kluby a hráči jsou v přípravě na novou sezonu stejně daleko od sebe, takže s tím musím při rozhodování o týmu počítat, ale chci se ujistit, že všichni byli a budou v mé vizi . ”

Van Gaal zahrnoval kromě Pasfera další tři brankáře s Justinem Bellem, Joelem Drumelem a Timem Krollem. Veterán Martin Stecklenburg, který hrál červnové mistrovství Evropy, ukončil mezinárodní kariéru.

Záložník Guus Thiel se vrátil poté, co v roce 2018 vyhrál hattrick, zatímco Van Dijk odehrál svůj poslední mezinárodní zápas v říjnu loňského roku, než utrpěl vážné zranění zkříženého vazu.

Z týmu evropského šampionátu pro předchůdce Franka de Boera odešel van Gaal z Jaspera Cillessena, Luc de Jonga, Denzela Dumfriesa, Quincy Promese, Patricka van Anholta, Joela Veltmana a Owena Wijendala.

De Boer odstoupil poté, co Nizozemsko prohrálo s Českem v posledních 16 turnajích.

Nizozemci hrají tři kvalifikace mistrovství světa za sedm dní, v Norsku 1. září, poté v rodné Černé Hoře 4. září a Turecku 7. září.

Tým:

brankáři: Justin Bigelow (Fyenoord Rotterdam), Joel Drumel (PSV Eindhoven), Tim Kroll (Norwich City), Remko Pasfer (Ajax Amsterdam)

Obránci: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milán), Terrell Malacia (Fyenoord Rotterdam), Devin Rench, Guerin Timber (oba Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (Liverpool)

Záložníci: Martin de Ron (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klassen (Ajax Amsterdam), Theon Kompminers (Alkmaar), Gus Till (Feyenoord Rotterdam), Donny van de Beek (Manchester United) Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Útočníci: Steven Burgess (Ajax Amsterdam), Memphis Debye (Barcelona), Cody Gakbo (PSV Eindhoven), Doniel Mallin (Borussia Dortmund) a Waut Wijhorst (Wolfsburg).

Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.