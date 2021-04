Vakcína proti HIV dosahuje slibných výsledků

Rafinerie 29

Po očkování vakcínami Pfizer-BioNTech, Moderna nebo Johnson & Johnson mnoho lidí pocítí úlevu – a mnoho z nich má nějaké dočasné vedlejší účinky, včetně nevolnosti, bolesti svalů a bolestí hlavy. Lékaři se shodují, že pokud to netrvá déle než několik dní, žádná z těchto reakcí by neměla být důvodem k obavám. Ale nyní si lidé dávají pozor na nové, dříve nehlášené vedlejší účinky: silnější, časnější nebo nepravidelné menstruace. V únoru se Kate Clancy, Ph.D., zeptala svých stoupenců na Twitteru, zda si menstruace po podání vakcíny všimla něčeho zvláštního. „Jedna ze spolužaček mi řekla, že slyšela od ostatních, že jejich menstruace byla po otoku těžká,“ napsala. „Šel jsem ven týden a půl po první dávce přípravku Moderna a menstruaci jsem měl asi před asi dnem a chrlím, jako by mi bylo znovu dvacet. Odpovědi Dr. Clancyho jsou zaplaveny podobnými příběhy. Někteří uvedli, že se začínají objevovat neočekávaně; řekl. Mnoho lidí má příznaky PMS, včetně křečí a krvácení, poprvé od nitroděložního tělíska nebo menopauzy. Podobné rozhovory probíhají i jinde na internetu: Existují mnoho příspěvků na Redditu sledujících vztah mezi menstruací a očkováním. Atraktivní, Dr. Clancy začal shromažďovat informace pro vědeckou výzkumnou studii věnovanou účinku vakcíny na menstruační cyklus. Dosud neexistují žádné vědecké důkazy o přímém vztahu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), který sleduje nežádoucí účinky prostřednictvím systému Hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS), nejméně 32 lidí hlásilo změny ve svých obdobích – ale to není velký důvod k obavám, jako kolem Do zprávy bylo zahrnuto 56 000 lidí. Existují však některé možné příčiny vzoru dokumentovaného na Twitteru a Reddit. Heather Bartos, texaská porodnice-gynekologka, říká, že jakákoli změna vaší úrovně stresu (i když je tato změna pouze čistá, přímá úleva) může ovlivnit vaše období. Tyto změny jsem si všiml od začátku pandemie COVID-19 a od doby, kdy lidé začali být očkováni. „Kvůli stresu z epidemie přicházejí lidé s nepravidelnou menstruací a nemají menstruaci,“ řekl Dr. Bartos pro Refinery29. „Vždy říkám:‚ Období jednou nebo dvakrát se nebojte. Ale když jsou tři, čtyři, pět, jsou všechny jiné, a to je trochu znepokojivější. Dr. Bartos dodává, že není neobvyklé, že si lidé s nitroděložním tělem všimnou neobvyklého krvácení při nachlazení nebo jiné chřipce a infekcích. A pokud se u vás vyskytnou nežádoucí účinky vakcíny, zejména horečka, můžete zaznamenat bolestivější období. Tyto příznaky, spíše než samotná vakcína, mohou ovlivnit váš menstruační cyklus – a výzkum ukázal, že kvůli hladinám estrogenu mají lidé, kteří mají menstruaci, větší pravděpodobnost silnější imunitní odpovědi a silnějších vedlejších účinků. “Pokud máte horečku, všechno vás trochu bolí. Když budu mít horečku, nejvíce vás budou bolet klouby, které jsou nejvíce náchylné k artritidě. Doktor Bartos říká, že zranitelná místa budou bolet více.” Takže pokud máte v anamnéze endometrióza nebo adenomyóza. Nebo takové věci, kde nejste normální a tkáně se zmenšují, pravděpodobně se zhorší, pokud bude horečka. Menstruační období a menstruační bolesti jsou často přehlíženy a odepisovány – stačí se podívat na to, jak dlouho někdo diagnostikuje endometriózu – takže jakékoli potenciální spojení mezi menstruací a vakcínou COVID stojí za prozkoumání. Dr. Bartos poznamenává, že vakcína je stále nová a epidemiologové mají stále co studovat. V tuto chvíli však existuje spousta důkazů podporujících skutečnost, že i ty nejhorší vedlejší účinky vakcíny jsou dočasné a neškodné. “Lidé si myslí, že vedlejší účinky vakcín jsou škodlivé, a cítí úzkost, když se na ně dívají a čte je, ale je to vlastně dobrá věc,” řekla doktorka Abisola Olulade, lékařka v San Diegu, Refinery29. „Říká nám to, že váš imunitní systém funguje, a reaguje tak, jak chceme.“ Líbí se ti co vidíš? A co další výhody R29 zde? Co se stane, pokud nereagujete na vakcínu? Posilovací dávky vakcín COVID-19 přicházející do vakcín COVID-19 mohou mít překvapivé výhody