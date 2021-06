Vakcína Pfizer: Pfizer jab produkuje méně protilátek proti delta variantě koronaviru: studie Lancet | světové zprávy

Londýn: Lidé, kteří byli plně očkováni bakteriemi ب Vakcína Pfizer-BioNTech Je pravděpodobné, že bude obsahovat pětkrát nižší hladiny neutralizujících protilátek proti delta variantě poprvé identifikované v Indii než původní kmen, podle výzkumu publikovaného v The Lanceta časopis.Studie také ukazuje, že hladiny těchto protilátek schopných rozpoznat a bojovat s virem jsou s věkem nižší a že hladiny v průběhu času klesají, což poskytuje další důkazy na podporu plánů poskytnout posilovací dávku rizikovým lidem.Podporuje současné plány ve Velké Británii snížit rozdíl v dávkách mezi vakcínami, protože zjistili, že již po jedné dávce vakcíny Pfizer-Biwantech U vakcíny je u lidí méně pravděpodobné, že se u nich vytvoří hladiny protilátek proti variantě B.1.617.2, jako jsou ty, které se vyskytují proti dříve dominantní variantě B.1.1.7 (alfa), která byla poprvé nalezena v Kentu.Tým vedený vědci z britského institutu Francis Crick Institute poznamenal, že samotné hladiny protilátek nepředpovídají účinnost vakcíny a že jsou rovněž nutné prospektivní populační studie. Řekli, že nižší hladiny neutralizujících protilátek mohou stále souviset s ochranou proti Covid-19.Studie analyzovala protilátky v krvi 250 zdravých lidí, kteří dostali jednu nebo dvě dávky vakcíny Pfizer-BioNTech Covid-19, a to až tři měsíce po první dávce.Vědci testovali schopnost protilátek blokovat vstup viru do buněk, tzv. „Neutralizující protilátky“, proti pěti různým typům SARS-CoV-2.Poté porovnali neutralizační koncentrace těchto protilátek mezi všemi proměnnými.Údaje z předchozích klinických studií naznačují, že zvýšený titr nebo koncentrace protilátek je dobrým indikátorem účinnosti vakcíny a větší ochrany proti COVID-19.Vědci zjistili, že u lidí očkovaných dvěma dávkami vakcíny Pfizer-BioNTech byly hladiny neutralizačních protilátek proti variantě B.1.617.2 pětkrát nižší než u původního kmene, na kterém jsou založeny současné vakcíny. na základě.Řekli, že protilátková odpověď byla nižší u lidí, kteří dostali pouze jednu dávku.Po jedné dávce Pfizer-BioNTech mělo 79 procent subjektů kvantifikovatelnou protilátkovou odpověď proti původnímu kmeni, ale toto se snížilo na 50 procent pro B.1.1.7 a 32 procent pro B.1.617.2 a 25 procent pro B .1.351 nebo varianta beta poprvé objevená v Jižní Africe.Zatímco hladiny protilátek s věkem klesaly proti všem proměnným, nebyla pozorována žádná souvislost mezi pohlavím nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI).Emma Wall řekla, Infekční choroby Konzultant na NHS Foundation Trust (UCLH) University College London.„Naše studie je navržena tak, aby reagovala na změny v epidemii, abychom mohli rychle poskytnout důkazy o měnícím se riziku a ochraně,“ řekl Wall.Vědci poznamenali, že nejdůležitější věcí je zajistit, aby ochrana před vakcínou zůstala dostatečně vysoká na to, aby z nemocnice nebylo co nejvíce lidí.Studie naznačuje, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je rychle zavést druhé dávky a poskytnout posilovače těm, jejichž imunita nemusí být dostatečně vysoká proti těmto novým variantám, uvedli.