V Yorku se bude promítat Manhattan Short Film Festival

New York, Pennsylvania (WHTM) – Pokud jste filmový nadšenec a chcete se spojit s více než 100 000 dalšími filmovými fanoušky, možná se budete chtít zúčastnit 25. ročníku festivalu krátkých filmů na Manhattanu v Yorku.

Tento festival bude uveden v Abell Center for the Capitol Theatre for the Performing Arts v sobotu 24. září v 15 a 19 hodin a v neděli 25. září v 15 hodin.

Finální výběry filmového festivalu budou promítány současně po celém světě po dobu jednoho týdne. Ceny pro nejlepší film a nejlepšího herce budou určeny hlasováním diváků na každém zúčastněném místě. Každý film obdrží Oscara na základě jeho výběru Manhattan Short.

Finalisté z osmi zemí s filmy ze Skotska, České republiky, Slovenska, Španělska, Austrálie, Finska, Libanonu, Francie a USA. Celkem bylo přihlášeno 870 příspěvků ze 70 zemí.

Všechny tyto krátké filmy se zaměřují na téma, jak se lidé vyrovnávají s nepřízní osudu.

Finále kraťasů na Manhattanu je:

„Don vs Lightning“ (Skotsko) „Miluji svého otce“ (Česko, Slovensko0 „Zachraňte včely“ (USA) „Léčba“ (Španělsko) „Volný pád“ (Francie) „Fetish“ (USA) Freedom Swimmer (Austrálie) „Deka“ (Finsko) Warsha (Libanon) „The Big Green“ (Francie)

Vítěz bude vyhlášen v pondělí 3. října v 10 hodin

Tyto filmy jsou nyní způsobilé pro Oscara, což znamená, že budou automaticky způsobilé pro nominaci na Oscara tím, že budou týden promítány v Area CineLounge v Hollywoodu v Los Angeles County od 23. září do 29. září.