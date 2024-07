Jayasia genetickyJde o nově objeveného plazího predátora s délkou těla až 4,5 metru, který žil v bažinách a jezerech asi před 280 miliony let. Jeho široká, plochá hlava obsahovala silné čelisti plné obrovských tesáků, připravené chytit jakoukoli kořist, která měla tu smůlu, že plavala vedle ní.

Problém je, pokud víme, tento druh neměl být tak velký, měl vyhynout desítky milionů let předtím, než zřejmě žil, a neměl být nalezen v severní Namibii.Jayasya „Je to náš první opravdu dobrý pohled na úplně jiný ekosystém, který jsme nečekali, že najdeme,“ říká Jason Pardo, postdoktorand z Field Museum of Natural History v Chicagu. Pardo je spoluautorem studie o Jayasia geneticky Objev nedávno publikovaný v časopise Nature.

Společný původ

„Tetrapodi jsou zvířata, která se vynořila z vody asi před 380 miliony let a možná o něco dříve,“ vysvětluje Pardo. Tito starověcí tvorové, známí také jako kmenoví tetrapodi, byli společnými předky moderních plazů, obojživelníků, savců a ptáků. Dodává: „Tato zvířata žila až do konce období karbonu, asi před 370-300 miliony let. Několik z nich přežilo a vydrželi déle, ale většinou vyhynuli asi před 370 miliony let.“

To je důvod objevu Jayasia geneticky Nález dinosaura ve 280 milionů let starých namibijských skalách byl poměrně překvapivý. Nejen, že dinosaurus vyhynul, když byly uloženy horniny, ve kterých byl nalezen, ale dominoval ekosystému jako vrcholový predátor. Podle dnešních měřítek to bylo jako najít izolovaný ostrov, na kterém se nacházejí zvířata, která měla vyhynout před 70 miliony let, jako živý dýchající T. rex.

„Lebka Gaysia „Zjistili jsme, že byl asi 67 centimetrů dlouhý. Našli jsme také přední část jeho horní části těla. Víme, že byl dlouhý nejméně 2,5 metru a možná 3,5 nebo 4,5 metru – velká hlava a dlouhé, mločí tělo.“ “ říká Pardo. Řekni to Arsovi Gaysia Byly to sací podavače: pod vodou otevřely čelisti a vytvořily vakuum, které přímo nasávalo jejich kořist. Ale jeho velké, do sebe zapadající kly prozrazují, že jeho silné kousnutí bylo také jednou z jeho zbraní, možná ho používal k lovu větších zvířat. „To máme podezření Gaysia Živí se kostnatými rybami, sladkovodními žraloky a možná i jinými menšími rybami. Gaysia„Pardo říká a naznačuje, že to byl docela pomalý predátor, který se spoléhal na přepadení.“

Ale vzhledem k tomu, kde byl nalezen, je skutečnost, že bylo dost kořisti, aby na něj zaútočila, možná šokující než samotné zvíře.

Umístění, umístění, umístění

„Kontinenty byly organizovány odlišně před 270 až 280 miliony let,“ říká Pardo. V té době se už superkontinent zvaný Pangea rozdělil na dva superkontinenty. Severní superkontinent zvaný Laurasia zahrnoval části moderní Severní Ameriky, Ruska a Číny. Zahrnoval jižní superkontinent, domov GaysiaKontinent Gondwana se skládal z dnešní Indie, Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie a Antarktidy. Gondwana byla tehdy velmi studená.

„Někteří výzkumníci předpokládají, že celý kontinent byl pokryt ledovcovým ledem, stejně jako jsme to viděli v Severní Americe a Evropě během ledových dob před 10 000 lety,“ říká Pardo. „Jiní tvrdí, že to bylo proměnlivější – byla místa, kde led nebyl,“ dodává. Před 280 miliony let se však severní Namibie nacházela na 60. stupni jižní šířky – tedy zhruba tam, kde dnes leží nejsevernější bod Antarktidy.

„Historicky jsme si mysleli tetrapody.“ [of that time] Žili jako moderní krokodýli. Byli chladnokrevní, a pokud jste chladnokrevný, jediný způsob, jak růst a zůstat aktivní, je žít ve velmi horkém prostředí. Dříve jsme si mysleli, že taková zvířata nemohou žít v chladnějším prostředí. Jayasya „To ukazuje, že tomu tak vůbec není,“ tvrdí Pardo. To obrátilo mnoho z toho, co jsme věděli o životě na Zemi, vzhůru nohama. Gaysiaje čas.