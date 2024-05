V Severní Karolíně byl nalezen záhadný objekt a podle odborníků by to mohly být trosky Dragon SpaceX

V souvislosti s podezřelým kusem vesmírného smetí nebyla hlášena žádná zranění.

Muž v Severní Karolíně byl překvapen, když na odlehlé turistické stezce našel obrovský záhadný předmět. Podle New York Post, Justin Klontz, správce areálu v luxusním kempu, řekl, že byl „šokován“, když našel masivní objekt pokrytý hustými kovovými plechy, které držely pohromadě podivně vyhlížející hřebíky.

Vrak, který se zdá být pokrytý spálenými uhlíkovými vlákny, je podle výstupu nejméně 3 stopy široký, asi palec tlustý a asi 4 stopy vysoký. Přestože bylo tělo spáleno, okolí nejevilo známky poškození.

„To se stává jednou za život, nestává se to každý den. Nevíme, co to je. Víme jen, že to není odsud,“ řekl Klontz místní televizní stanici.

„Přivázal jsem k tomu lano a omámil sekačkou. Je šance jedna ku miliónu, že přistane, zvlášť kdyby přistál někde mimo trať v lese, nikdy byste to nenašli, ale stalo se, že přistane.“ na silnici,“ vysvětlil.

Podívejte se na obrázek zde:

Odborníci spekulují, že objekt spadl na Zemi z lodi Crew Dragon společnosti SpaceX, uvádí americký „vesmírný“ web. Web Space.com. Astronom Jonathan McDowell Přidáno na X Že trosky „určitě vypadají, že jsou součástí dračího kufru Crew-7, který se v úterý vrátil, aby sledoval toto místo.“

Za zmínku stojí, že kosmická loď Dragon se skládá ze dvou hlavních částí: kapsle a kufru. Kufr podpírá kosmickou loď během výstupu a nese náklad bez tlaku. Normálně kmen během návratu shoří v atmosféře, ale někdy mohou jeho části přežít a vrátit se na Zemi.

Majitel kempu Glamping Collective uvedl, že plánují oslovit letecké experty, aby zjistili, co přesně to je a odkud to pochází.

„Vesmírné odpadky nebyly na našem seznamu věcí, o kterých jsme očekávali rozhovory. Jediná věc, na kterou jsme přišli, bylo, že to byl nějaký druh vesmírného odpadu, který spadl mimo letadlo.“ “ řekl Matt Barry, majitel The Glamping Collective.

V souvislosti s podezřelým kusem vesmírného smetí nebyla hlášena žádná zranění.