Pokud budete dostatečně pozorně naslouchat, dokonce i napříč Evropou, Atlantským oceánem a celými kontinentálními Spojenými státy, můžete slyšet to, co může být hrozné nebo, v závislosti na vašem pohledu na věc, možná tupé skřípavé zvuky. Nebylo to vrzání vysloužilé ocelárny, pod kterou hraje ostravská Elite 16, ale nejnižší z okrajů, které Julia Scholes a Betsy Flint, Taryn Kluth a Christine Noss rozbily.

Když oba týmy zamířily do pátečního finálového kola volejbalového mistrovství světa v České republice, potřebovaly dvě věci: výhru — alespoň jednu v případě Flinta a Scolese — a malou pomoc. Oba týmy splnily své přání.

Flint a Scholes poté, co prohráli své úvodní zápasy s Australany Talico Clancy a Maria Artacho, vyhráli svůj ranní zápas nad Brazilkami Barbarou a Carrollem (21-13, 21-19). Odpoledne se tak stalo poměrně jednoduchou rovnicí: porazit Kelly Ching a Sarah Hughesovou a dostat se do play-off…nebo prohrát a doufat, že Austrálie porazí Brazílii…nebo ve složitějším scénáři prohrát a doufat v Brazílii, pokud porazí Austrálie, Porazili by je dostatečně malým rozdílem, aby Flint a Scholes postoupili do play off na body.

Protože se jedná o Elite16, kde nic není snadné, ukázalo se, že je to poslední možnost. Cheng a Hughes porazili Flinta a Scholese (21-13, 21-11), ale Barbara a Carroll porazili Austrálii o pouhé čtyři body. To by byl rozdíl, protože Flint a Scoles v této sezóně poprvé v Elite16 přešli z kulečníku a v prvním kole play off se střetnou s nejlepšími nasazenými Dudou a Anou Patricií.

Myslím, že to bylo blízko? Vyzkoušejte Nose Knuckle a White Cloth denně. Svůj čtvrteční zápas prohrála s Brazilkami Dudou a Anou Patriciou a Američankami Sarah Sponsel a Therese Cannon. To je postavilo do scénáře vítězství a možná i dopoledního zápasu s Lotyškami Tinou Grudinovou a Anastasiou Samoilovou, které vedly první den 1:1. Vítězství opět půjde o body. A vyhrají 23-21, 21-9, čímž si vytvoří dostatečně široký náskok, aby vyřadili Lotyšsko z turnaje a Nauss a Kluth z play off.

„Blázen,“ řekl Noss.

Ve skutečnosti bylo rozdílové dělení bodů pro americké ženy příznivé. Ne tak u mužů. Trevor Crabbe a Theo Brunner skončili 1-2 v poolu, prohráli s Francouzi Youssefem Croweem a Arnaudem Gauthierem, Nory Andersem Molem a Christianem Sorumem a zvítězili nad Brazilci Pedrem a Gotem. Francie ale Pedra a Gota v pátek odpoledne naštvala a deficit padl ve prospěch Brazilců.

Crabb také věděl, že pouhá kvalifikace nebude stačit. Podle jeho slov bylo „nesmyslné“ jednoduše se kvalifikovat a neprolomit bazén. Ostrava si nyní podruhé v této sezóně připsala, že se s Brunnerem kvalifikovali na turnaj Elite16 a nedokázali prolomit bazén, přičemž první přišel v březnu v mexickém Tepicu. Českou republiku opustí do 13y460 bodů a 5 000 $ na prize money, čímž se trochu prosadil v Tri Bourne a Chaim Schalk, ale postoupil to Milesi Partinovi a Andymu Beneshovi, kteří v pátek zaútočili na bazén.

Zatímco jmění Benische a Bartena není určeno na body, výrazně mu pomohli Němci Nils Eilers a Clemens Weckler. A ve čtvrtek si Benesch a Barten rozdali zápasy, smetli Chilana Marca Grimalta a Estebana Grimalta, ale podlehli Německu. Páteční výhra nad Davidem Schweinerem a Ondřejem Perošicem z Čechů by zajistila postup do play-off, stejně jako vítězství Německa nad Chile. Schweiner a Prosek, kteří se v Ostravě dostali do tří po sobě jdoucích finále, rychle zapracovali Beneše a Bartena (21-16, 21-13) a nechali svůj osud v rukou Německa proti Chile. Ehlers a Wickler zvítězili a Grimalts smést, čímž Benesh a Partin získali třetí místo, což stačilo na postup do víkendového play-off.

Penisch a Bartene budou v sobotu hrát s Poláky Bartoszem Lusiakem a Michalem Brailem.

Cheng a Hughes jako obvykle nepotřebovali pomoc z jiných zemí a v pátek neměli použití kalkulaček. V kulečníkové hře neztratili ani set, zametli Clancyho a Artacha, Barbaru a Carol a Flinta a Scholese, aby si vysloužili sbohem rovnou do čtvrtfinále.

Cannon a Sponcil žádnou pomoc nepotřebovali, i když bodový rozdíl měl opět jasný americký sklon. Čtvrteční výhra jim zajistila postup do víkendového play off a i přes prohry s Dudou a Anou Patricií si stále drží náskok před Brazilkami. Stejně jako Cheng a Hughes zahájí oba týmy vyřazovací kola ve čtvrtfinále a čeká na ně vítězka ze Švýcarska Anouk Verg-Debre, Joanna Madir, Češka Barbora Hermanová a Mary-Sara Stocklová.

Sobotní rozvrh

muži

první kolo

Vitor Felipe / Renato Lima, Brazílie (14., osmá čtvrtina) – Nils Eilers / Clemens Weckler, Německo (5).

Evandro Goncalves/Arthur Mariano Brazílie (15., Q10) vs. Joseph Crowe/Arnaud Gauthier-Rat France (8.)

Sherif Samba / Ahmed Tejan Katar (7) – Pedro Solberg / Goto Carvalhaes Brazílie (9).

Bartosz Lusiak/Michal Brail z Polska (6) vs. Miles Barten/Andy Benisch ze Spojených států (13, třetí čtvrtletí)

Ve druhém kole

Anders Mol / Christian Sorum Norsko (1)

Ondřej Perusic / David Schweiner Česká republika (4)

Alex Rangieri / Adrian Carambola Itálie (3)

David Ahmann / Jonathan Helfig Švédsko (2)

štíhlý

první kolo

Barbora Hermanová / Mari-Sara Stocklová – Česká republika (12) – Anouk Verge Depre / Joanna Mader Švýcarsko (7)

Christine Nuss / Taryn Kluth USA (8): Maria Artaccio / Talico Clancy Austrálie (3)

Nina Brunner / Tanya Huberle Švýcarsko (5) – Katja Stamm / Raisa Schön Holland (2)

Ana Patricia Silva / Duda Lisboa Brazílie (1) – Julia Scholes / Betsy Flint USA (11)

Ve druhém kole

Terese Cannon/Sarah Sponcil USA (16, Q6)

Melissa Humana – Paredes / Brandi Wilkerson Kanada (13, Q1)

Sarah Hughes / Kelly Cheng USA (6)

Svenja Müller/Singa Thielemann Německo (10)