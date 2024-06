Vlajka České republiky (zdroj obrázku: TheDigitalArtist přes pixabay)

právo na [pay by cash] Poté, co Senát návrh dne zamítl, nebude v české ústavě chráněn [15 February] Platit v hotovosti je ústavním právem. Snahu učinit pouze hotovostní platby ústavním právem vedla nezávislá senátorka Jitka Čalanková, která uvedla, že podle serveru Český Novi se mnoho Čechů obává, že se bezhotovostní platby stanou povinnými, jak se šíří digitalizace. Uvedla, že velká část české populace si nepřeje, aby se bankovní karta nebo občanský průkaz staly povinnými z důvodu ochrany soukromí a dat. Pro ostatní je výhodnější platba v hotovosti. Zastánci novely ústavy na ochranu práva spotřebitele na předávání hotovosti tvrdí, že takové platby nejsou ústavně chráněny v žádné zemi EU a Česká republika by mohla být průkopníkem. Získání ochrany na ústavní úrovni by toto právo chránilo před změnami uloženými Evropskou unií. Odpůrci novely říkají, že při hotovostních platbách by stačila jednoduchá změna současných zákonů. Senátor Jan Holáček uvedl, že zákon o oběhu bankovek a mincí již vyžaduje, aby podniky přijímaly hotovost, ale v současnosti postrádá sankce pro obchodníky, kteří to dělají jinak. Senát zamítl návrh na změnu Listiny základních práv s tím, že ústavní pořádek je třeba měnit jen výjimečně a postačí aktualizace stávajícího zákona o sankce za jeho nedodržení.

