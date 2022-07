Uzdravila se příroda během pandemie anthropos?

Dobrý

Když pandemie udeřila, mnoho lidských rutin se náhle zastavilo. 5. dubna 2020, kdy vrcholila pandemická uzamčení, 4,4 miliardy lidí, neboli 57 procent planety, podléhalo nějakému omezení pohybu, Vědci oceňují. Řízení se snížilo o více než 40 procent, zatímco letecká doprava klesla o 75 procent.

Tyto náhlé posuny umožnily výzkumníkům oddělit účinky lidského cestování od mnoha jiných způsobů, jak utváříme životy jiných druhů.

„Víme, že lidé ovlivňují ekosystémy prostřednictvím změny klimatu, a víme, že mají obrovské dopady prostřednictvím změn ve využívání půdy, jako je demolice stanovišť a budování nákupních center,“ řekl Christopher Wilmers, ekolog divokých zvířat z Kalifornské univerzity v Santa Cruz. „Ale taková věc to všechno odstraňuje a on říká: ‚Ach, no, jaké jsou účinky samotné lidské mobility?“ „

S lidmi schovanými ve svých domovech – auta uvízlá v garážích, letadla v hangárech, lodě v docích – vzduch A Kvalita vody Vědci na některých místech zjistili zlepšení. Snížit znečištění hlukem na Zemi A pod mořem. člověkem vytvořená stanoviště Začal se vzpamatovávat.