Úžasný skutečný příběh za „Jeden život“ Anthonyho Hopkinse.

Anthony Hopkins prostřednictvím svého nového filmu vrhá světlo na britské humanitární úsilí v měsících předcházejících vypuknutí druhé světové války, Jeden život.

v Jeden životHopkins, 86, sdílí dvojroli s Johnnym Flynnem (To je jedno, uniformy) jako Sir Nicholas WintonBrit, který pomohl Snahy o záchranu stovek dětí, z nichž většina jsou Židé Z oblastí okupovaných nacisty na území dnešní České republiky. Film podrobně popisuje úsilí Wintona – který zemřel v roce 2015 ve věku 106 let a jeho rodině a přátelům byl známý jako Nicky – a dalších humanitárních pracovníků během Přeprava dětíDefinovalo také proces a veřejné uznání, které se mu dostalo o desetiletí později.

Film zachycuje Wintonovu návštěvu Prahy v prosinci 1938 a lednu 1939, krátce předtím, než nacistické Německo obsadilo oblast, tehdy známou jako Československo. Koordinoval to s humanitárními pracovníky, jako jsou Trevor Chadwick, Martin Blake a Doreen Wariner (ve filmu ji ztvárnili Alex Sharp, Ziggy Heath a Romola Garai), aby identifikovali stovky dětí, které potřebují bezpečný domov. Po návratu do Londýna Nicky a jeho matka Pappy Winton (Helena Bonham Carter) pracují na zajištění bezpečného průchodu dětí ve vlacích napříč Evropou.

Režisér filmu James Hawes řekl magazínu People, že Nicky „by byl první, kdo by řekl, že to nebyl jen on – bylo to o týmu dobrovolníků, který zahrnoval dobrovolníky z České republiky, kteří byli v mnohem větším nebezpečí než on. byl.“ [and his mother.]Howes říká, že Nickyho rodina a další, kteří konzultovali film, „se tak zajímali o Nickyho jménem, ​​že jsme to viděli jako týmový proces a ne jen jako superhrdinu na jeho vlastní.“

Johnny Flynn a mladý Nicholas Winton ve filmu Jeden život z roku 2024.

Bleecker Street



Nicky své úsilí o převoz dětí do značné míry tajil až do 80. let, kdy s manželkou objevili výstřižky s podrobnostmi o stovkách životů, které pomohl zachránit. Britská talk show to je život V roce 1988 zorganizoval setkání mezi sebou a desítkami dětí o 50 let později.

Youtube videa Tato talk show si za ta léta vysloužila desítky milionů zhlédnutí. Film naživo znovu zobrazuje ten slavný okamžik, který režisér Hawes popsal jako „děsivý pro režiséra“ natáčet kvůli emocionálnímu dopadu, který reálný klip ve skutečnosti má.

Od 80. let se Niki zasloužil o organizaci převozu nejméně 669 dětí z Prahy do Spojeného království před 1. zářím 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko a rozpoutalo druhou světovou válku. Odhaduje se, že asi 6000 lidí je dnes stále naživu díky jeho úsilí a úsilí dalších v Pražské záchraně, jedné z větších akcí pro stěhování dětí.

Sir Nicholas Winton a Anthony Hopkins ve filmu Jeden život z roku 2024.

Matěj Devizna/Getty; Bleecker Street



Eve Paddock, české narozené ženě, která nyní žije v Cambridge ve státě Massachusetts, byly pouhé 3 roky, když ona a její sestra nastoupily do jednoho z těchto vlaků. Během rozhovoru s režisérem Howesem a Nickyho synem Nickem Wintonem, Paddock řekl PEOPLE, že když se později v životě setkala s Nickym při několika příležitostech, prostý muž „skutečně chápal své místo v našich životech“.

Paddock vzpomíná, jak při jedné příležitosti cestoval do Anglie, aby se setkal s Nickym, a řekl: „Snažím se začít tlumeným hlasem komentovat, co říkám: ‚Děkuji vám, ale vůbec ho nezajímalo byl o mém životě, o tom, kdo jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem „udělal. A myslím, že to je podstatou toho člověka. Opravdu mu na lidech velmi záleželo.“

Lena Olin a Anthony Hopkins v jednom životě.

Bleecker Street



Syn Nicky řekl magazínu People, že jeho otec považoval uznání, které se mu dostalo za jeho úsilí – v roce 2003 ho mimo jiné vyznamenala královna Alžběta – za „trochu trapné“.

„Když jsem film poprvé viděl, byl jsem zklamaný, protože konec vypadal trochu nevýrazně,“ vzpomíná Nick „Ptal jsem se producentů v Seesaw Films, proč film skončil tak, jak skončil. Byla by to opravdu silná výzva k akci , silné poselství o tom, jak zvítězit.“ „Jednotlivec nad zlem. A to mi vysvětlili. Můj otec byl velmi skromný člověk. Byl to velmi obyčejný člověk. Dělal to a tak to chtěli. vyjít ve filmu spíše než něco příliš dramatického.“

„A já to opravdu chápu,“ dodává „A když jsem ho ještě párkrát sledoval, vidím, že tě ničím nemlátí po hlavě. Zbývá ti rozhodnout, co si z jeho chování vezmeš.“ jeho činy a příběh.“

Jeden život Vychází z knihy If Není to nemožné… Život sira Nicholase Wintona, kterou napsala Barbara Winton, Nickova sestra. Film je nyní v kinech.