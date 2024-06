Úžasná 3D cesta po pilířích stvoření

NASANová 3D vizualizace „Pillars of Creation“ astronomů kombinuje data z Hubbleova vesmírného dalekohledu a vesmírného dalekohledu Jamese Webba, aby poskytla pohlcující zážitek z těchto slavných hvězdotvorných oblaků.

Úžasná nová vizualizace umožňuje divákům prozkoumat základní otázky vědy, zažít, jak se věda dělá, a objevit vesmír pro sebe.

Tým učících se vědců NASA z Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimoru, Maryland, vytvořil úžasnou novou 3D vizualizaci tyčících se „pilířů stvoření“ v Orlí mlhovině kombinací dat z kosmických dalekohledů NASA Hubble a James Webb. . Toto je dosud nejobsáhlejší, nejpodrobnější, vícevlnný film těchto slavných hvězdotvorných mraků.

Hvězda Pillars of Creation v nové vizualizaci z Hubbleových a Webbových teleskopů NASA

Velkou slávu získal v roce 1995 prostřednictvím NASA Hubbleův vesmírný dalekohledPilíře stvoření umístěné v srdci Orlí mlhoviny zaujaly světovou představivost svou éterickou, podmanivou krásou.

Nyní NASA vydala novou 3-D vizualizaci těchto nebeských struktur s využitím dat z kosmických dalekohledů NASA Hubble a James Webb. Toto je dosud nejobsáhlejší a nejpodrobnější vícevlnný film těchto hvězdotvorných mračen.

Postřehy z více vlnových délek

„Prolétáním skrz sloupy a mezi nimi mohou diváci zažít jejich 3D strukturu a vidět, jak odlišně vypadají v Hubbleově viditelné světelné show oproti Webbově infračervené světelné show,“ vysvětlil vedoucí vizualizace Frank Summers z Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimoru. Kdo vedl filmový vývojový tým pro program NASA. Svět učení. „Kontrast jim pomáhá pochopit, proč existuje více než jeden vesmírný dalekohled k pozorování různých aspektů stejného objektu.“

Čtyři pilíře stvoření, složené převážně ze studeného molekulárního vodíku a prachu, jsou erodovány silnými větry a drsným ultrafialovým zářením z horkých mladých hvězd v okolí. Z vrcholků sloupů vyčnívají struktury podobné prstům větší než sluneční soustava. V těchto prstech by mohly být vnořené embryonální hvězdy. Nejdelší sloupec zabírá tři světelné roky, tři čtvrtiny vzdálenosti mezi naším Sluncem a další nejbližší hvězdou.

Údaje z pozorování a vědecká přesnost

Film zavede návštěvníky do 3D struktur sloupů. Spíše než na technickém vysvětlení je video založeno na pozorovacích datech z vědecké práce vedené Annou McLeodovou, odbornou asistentkou na Durhamské univerzitě ve Spojeném království. McLeod také sloužil jako vědecký poradce na filmovém projektu.

„Spilíře stvoření jsme vždy mysleli na 3D stvoření.“ Webbova data v kombinaci s daty z HST nám umožnila vidět Pilíře v úplnějších detailech, “ řekl vedoucí produkce Greg Bacon z STScI umožnila našemu malému týmu Talented přijmout výzvu vizualizace této výrazné struktury.“

Pozorování a pochopení více vlnových délek

Nová vizualizace pomáhá divákům zažít, jak dva nejvýkonnější vesmírné teleskopy na světě spolupracují, aby poskytly komplexnější a komplexnější obraz oblaků. Hubble vidí objekty, které září ve viditelném světle na tisíce stupňů. Webbovo infračervené vidění, které je citlivé na studené předměty s teplotami pouze stovek stupňů, proniká neprůhledným prachem, aby vidělo hvězdy zapuštěné ve sloupcích.

„Když spojíme pozorování z vesmírných dalekohledů NASA na různých vlnových délkách světla, rozšíříme naše chápání vesmíru,“ řekl Mark Clampin, ředitel divize astrofyziky v ústředí NASA ve Washingtonu. „Region Pillars of Creation nám nadále poskytuje nové poznatky, které posouvají naše chápání toho, jak hvězdy vznikají. Nyní, s touto novou vizualizací, může každý zažít tuto bohatou a podmanivou krajinu novým způsobem.

Začlenění průzkumu vesmíru do obecného učení

3D vizualizace (první video v tomto článku) vytvořená pro NASA společností STScI s partnery z Caltech/IPAC a vyvinutá projektem NASA Learning Universe AstroViz je součástí delšího vyprávěného videa (druhé video v tomto článku), které kombinuje přímý kontakt s věda a vědci na astrofyzických misích NASA s důrazem na potřeby mladých lidí, rodin a celoživotních studentů. Umožňuje divákům prozkoumat základní otázky vědy, zažít, jak se věda dělá, a objevit vesmír pro sebe.

Nový vývoj a vzdělávací nástroje

Obrázek ukazuje několik fází formování hvězd. Když se diváci přiblíží k centrálnímu sloupu, uvidí na jeho vrcholu protohvězdu, která v infračerveném světle září jasně červeně. V horní části levého sloupce je diagonální výtrysk materiálu vyvržený z novorozené hvězdy. Přestože je tryskáč důkazem zrodu hvězdy, diváci samotnou hvězdu vidět nemohou. Konečně na konci jednoho z vyčnívajících „prstů“ levého sloupce je zcela nová zářící hvězda.

Rozšiřte zapojení veřejnosti o astronomii

Doplňkovým produktem této vizualizace je nový produkt 3D tisknutelný model pilířů stvořeníZákladní model čtyř sloupů použitých ve vizualizaci byl přizpůsoben formátu souboru STL, takže si diváci mohou soubor modelu stáhnout a vytisknout na 3D tiskárnách. Zkoumání struktury sloupců tímto hmatovým a interaktivním způsobem dodává celkovému zážitku nové perspektivy a poznatky.

Závěr: neustálé vzdělávání a zkoumání

Další vizualizace a propojení mezi vědou o mlhovinách a studujícími lze prozkoumat prostřednictvím dalších produktů vyrobených NASA Learning World, jako je např. Zobrazovací prostor, video výstava, která je aktuálně k vidění v téměř 200 muzeích a planetáriích po celých Spojených státech. Návštěvníci mohou jít nad rámec videa a prozkoumat snímky vytvořené vesmírnými teleskopy pomocí interaktivních nástrojů, které jsou nyní k dispozici muzeím a planetáriím.

Materiály NASA Learning World jsou založeny na práci podporované NASA udělením ocenění č. NNX16AC65A Space Telescope Science Institute ve spolupráci s California Institute of Technology/IPAC, Pasadena, Kalifornie, Centrum pro astrofyziku | Harvard a Smithsonian, Cambridge, Massachusetts, a Jet Propulsion Laboratory, La Cañada Flintridge, Kalifornie.

Hubbleův vesmírný dalekohled, vypuštěný v roce 1990, je jedním z nejdůležitějších přístrojů v historii astronomie. Hubble obíhá Zemi z výšky asi 547 kilometrů a způsobil revoluci v našem chápání vesmíru svým jasným, hlubokým pohledem na vesmír, bez překážek zemskou atmosférou. Během desetiletí poskytl neocenitelná data a ohromující snímky, které vedly k velkým objevům v různých oblastech astrofyziky, včetně rychlosti rozpínání vesmíru, existence temné hmoty a vlastností exoplanet. Na rozdíl od pozemských dalekohledů dokáže Hubbleův teleskop pořizovat snímky s vysokým rozlišením v ultrafialovém, viditelném a blízkém infračerveném pásmu, čímž poskytuje komplexní pohled na nebeské objekty a jevy, které změnily vědecké poznatky a zájem veřejnosti o průzkum vesmíru.

a Vesmírný dalekohled Jamese Webba Teleskop Jamese Webba, vypuštěný 25. prosince 2021, představuje další velký skok ve vesmírných observatořích. Teleskop Jamese Webba, který se nachází přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země, je navržen tak, aby pozoroval vesmír primárně v infračerveném spektru, což mu umožňuje dívat se dále do minulosti než kdykoli předtím, za apokalypsu. velký výbuch. Tato schopnost umožňuje astronomům studovat formování galaxií, hvězd a prvních planetárních systémů. Webbův soubor pokročilých přístrojů a větší primární zrcadlo než jeho předchůdce, Hubbleův vesmírný dalekohled, poskytují bezprecedentní rozlišení a citlivost, díky čemuž je ideální pro sondování exoplanetárních atmosfér a detekci potenciálních známek života. Jedinečná poloha dalekohledu v druhém Lagrangeově bodě (L2) jej chrání před světlem a teplem Slunce a Země a zajišťuje, že může pozorovat vesmír s minimálním rušením.

Program World of Learning společnosti NASA je integrovaný program pro výuku a výuku astronomie, který poskytuje zdroje a odborné znalosti, které divákům pomohou porozumět vesmíru a zároveň je propojí s vědou a technologií astrofyzických misí NASA. Prostřednictvím spolupráce mezi ředitelstvím vědeckých misí NASA, Space Telescope Science Institute, California Institute of Technology, Jet Propulsion Laboratory a Smithsonian Astrophysical Observatory nabízí tento program širokou škálu materiálů včetně vizualizací, interaktivních simulací a vzdělávacích aktivit. Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby zapojily studenty všech věkových kategorií do procesu vědeckého objevování, inspirovaly další generaci astronomů a pokročily v obecném chápání vesmíru.