Útočník Bruins Pavel Sacha se se svými českými spoluhráči učí klíč k odemykání hry

„Zvykám si s nimi hrát,“ řekl Zacha, který se svými spoluhráči z Bruins před vhazováním mluví česky, ale s defenzivními hráči mluví anglicky (kromě V Jakub Špor) „Dělají pro mě spoustu dobrých her. Hráli spolu ještě párkrát, ale já si užívám každé střídání. Když budu tvrdě pracovat bez puku, najdou si mě.“

Chacha, který v posledních dvou sezónách dosáhl kariérních maxim v bodech (36) a gólech (17), chtěl v Bostonu skórovat více. Někdy vše, co musí udělat, aby dokončil hru, je open se (vyslovuje se „oh-tev-zhe seh“), chytí pěknou přihrávku a vystřelí puk. Pokud to udělá, Bruins budou muset zvýšit roční smlouvu na 3,5 milionu dolarů, kterou podepsal loni v létě poté, co byl zde vyměněn. Eric Haula. Zacha-Krejci-Pastrňák nemá v šatně Bruins běžně používanou přezdívku. Trenér Jim Montgomery Říká jim „Češi“. Názvy jako „kontrolní čára“ a „kontrolní mix“ mohou být trochu jasnější, pokud jsou užitečnější.

Získejte sportovní titulky Nejnovější sportovní titulky Globe doručujeme každé ráno do vaší schránky.

„Pořád na tom pracujeme,“ řekl Sacha.

Sacha zaznamenal asistenci ve středečním zahájení sezony ve Washingtonu, Pastrňák (1-3-4) a Krejčí (1-2-3) byli out. Krejčí, kterému je 36 a hraje svůj první zápas v NHL od června 2021, vypadal, jako by byl o pár let mladší.

„Je velmi působivé, jak dokáže zpomalit hru,“ řekl Zacha o Krejčím. „Způsob, jakým myslí, je trochu jiný než ostatní.“

Trent Frederick debutoval v sezóně

s Jack Debrusk zranění (ruka/zápěstí), Trent Frederick Při svém debutu v sezóně bruslil vlevo od středu Charlie Coyle a pravicové AJ Greer. se s tím srazil Craig Smith Pro skutečný druhý řádek Taylor Hall A Patrice Bergeron.

Frederick přiznal, že v preseason hrál konzervativněji, což drželo jeho chyby, ale celkově potlačilo jeho hru.

„Řekl jsem mu, aby ho ulovil a porazil,“ řekl Montgomery. „Běžte tam lovit. Tento druh mentality vás udržuje ve střehu, nohy v pohybu a celkově ovlivňujete hru.

Montgomery nechce dalšího mladého hráče. Jack Studnička, sedět po dlouhou dobu. Poznamenal, že Bruins brzy odehrají svůj první tři-čtvrtý silniční zápas roku (pondělí vs. Florida, úterý v Ottawě vs. Anaheim). Studnička se pravděpodobně oblékne do toho úseku.

Jakub Zbořil zaujal místo na levé straně

Zbořil hraje na své normální straně – v sobotu nastupoval zleva Mike Reilly – a může mu pomoci vytvořit urážku.

Trenéři mají rádi obránce střílející doleva, aby hráli doleva a naopak, protože puk často dopadne na jejich předloktí. To umožňuje rychlé rozhodování a pohyb puku. Není třeba přenášet puk z bekhendu na forhend.

„Při přechodovém hokeji, útěcích a přepážkách v neutrální zóně, když jste na své silné straně, vaše oči se okamžitě podívají na sever,“ řekl Montgomery. „Když jste na postranní čáře, kvůli způsobu, jakým musíte získat puk, vaše pravé rameno se dívá na sever a vaše oči jsou uprostřed ledu.“

Montgomery doufá, že Reillyho zkušenosti (330 zápasů v osmi sezónách se vstupem do soboty) a pohyb mu pomohou.

„Je velmi pohyblivý a dokáže se otevřít nohama [his hips] Velmi dobře,“ řekl Montgomery. „Umožňuje mu to rychle se podívat na sever.“

Smysluplný suvenýr

Montgomery nemá moc na památku – všechny jeho dresy z jeho profesionální hokejové kariéry leží v krabici doma v St. Louis – ale byl poctěn, že mu Bergeron dal herní puk po středečním výhře na začátku sezóny. Zmínil Zbořila (první zápas po operaci ACL). Jakub Louko (Úvod do NHL) a Netminder Linus Ullmark Mohou být příjemci. „Okamžitě mi dali pocit, že jsem toho součástí,“ řekl Montgomery, „což pro mě hodně znamenalo.“ … Coyotes mají v Bostonu 3-14-1 všech dob. Jejich poslední vítězství na Causeway Street bylo 5. března 2009. prosince se Bruins přestěhovali do 5000místné Mullet Areny v Tempe v Arizoně. Při návštěvě 9. dne sehrají Coyotes svůj pátý domácí zápas ve svých prvních 25… produktů Boston University. Clayton KellerNávrat do sestavy Arizony sedm měsíců poté, co 30. března utrpěl kompletní zlomeninu stehenní kosti … obránce Jacob SigrunYottsův nejvyšší obchodní cíl se blíží k návratu z operace zápěstí. Ottawa a Toronto mají údajně zájem o Sichruna, který si v roce 2021 po 18gólové a 41bodové sezóně vysloužil hrstku hlasů Norris Trophy. Nick Ritchie, opustit Bruins v roce 2021 a vstoupit jako Coyote s 12 góly ve 25 zápasech. Ve čtvrtek v Pittsburghu zaznamenal jediný pár úderů svého týmu.

Matta Portera lze kontaktovat na adrese [email protected] Sledujte ho na Twitteru: @mattyports.