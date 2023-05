UTEP ženský basketbal přitahuje českou hvězdu mezinárodní Luisu Fedrovou

EL PASO, Texas — Trenér ženského basketbalu YouTube Keita Adams ve středu oznámil podpis české útočnice Luisy Fedrové.

Vydrová bude letos v létě soutěžit za Českou republiku na Mistrovství světa v basketbalu žen FIBA ​​do 19 let.

Níže následuje profil na Vydrové a citát od Adamse.

Louisa Fedrová

Gym club Štolou

Praha, Česká republika

6-1, vpřed

student

Hrál o příležitost do 19 let v České basketbalové lize žen a také v České národní mládežnické reprezentaci… V sezóně 2022-23 měl průměr 14,5 bodu a 6,3 doskoku… Střelba 86,7 procenta z čára trestných hodů… Skóroval na double Numbers 12x, včetně šesti pokusů nad 20… Skóroval tři double-double, včetně sezónního maxima 26 bodů a 10 doskoků proti Slovance MB (12/10/22) . .. 25 nahozených bodů a 11 doskoků ve Finále roku vs. Loko Trutnov (21.3.23)…dal 10 bodů a 11 doskoků vs. Sokol HK (14.10.2022)… měl 12 bodů a pět střel proti Chomutovu (21/10/22)…spadl o 22 bodů při vydřené výhře na hřišti Loko Trutnov (12/15/22)…průměr 7,9 bodu, 6,0 doskoku a 2,7 asistencí na zápas na Eurolize žen U18 Basketball 2022… Na ME FIBA ​​​​U18 žen 2021 zaznamenala 6,8 bodu a 4,4 doskoku na zápas… Proti Irsku U18 zaznamenala 11 bodů za tři doskoky a dvě asistence.

„Luiza je velmi dobrá basketbalistka se smyslem pro hru. Tvrdě pracuje s dobrými dovednostmi. Luisa má mezinárodní zkušenosti s hraním za národní tým České republiky. Má dobrou ruku nad košem a hraje s jistotou.“ “ – Trenér Keita Adams