Ušetřete 400 $ na LG C2 OLED TV na Best Buy na Černý pátek

Chcete více nabídek? Navštivte CNN Underscored’s Vydejte se na Black Friday Pro komplexní pokrytí nejlepších slev, které lze nalézt během největší nákupní akce roku.

Černý pátek Obvykle je to nejlepší období roku na nákup nového televizoru, který je ve slevě, a nemusíte ani čekat na velký den, abyste získali hlubokou slevu na jednu z nejlepších sestav, které jsme testovali. Vynikající LG C2 je již za historicky nejnižší cenu, což vám umožní ušetřit stovky dolarů bez ohledu na to, jakou velikost si vyberete.

Ohromující 4K OLED TV LG C2 OLED je jedním z našich oblíbených televizorů, který nabízí ohromující kvalitu obrazu a rychlé rozhraní. Aktuálně je zatím za nejnižší cenu. Přečtěte si naši recenzi

Nejnovější špičkové OLED obrazovky LG jsou zlevněny v Best Buy a Amazon v různých velikostech, od nejnižších až po 896 $ za 42palcový model (Ušetříte 400 $) Až na 4 000 dolarů za masivní 83palcový model (za 1300 USD).

my Podívejte se na LG C2 začátkem tohoto roku a zjistili, že ohromující kvalita obrazu 4K OLED je na místě Nejlepší televize Už jsme to někdy použili. Po vybalení vypadá skvěle s minimálními potřebami úprav a má nejnovější herní technologie, které udrží vaše zařízení v chodu PS5A Xbox Xbox X A počítač Hry běží tak hladce, jak jen to jde, a nabízí svižné rozhraní, které usnadňuje spouštění oblíbených streamovacích aplikací. Upozorňujeme, že stojan a jeho reproduktory nejsou nejlepší, takže možná budete chtít zvážit samostatný stojan nebo stojan a spárovat jej s Zesilovače pro nejlepší zvuk.

Tento zlevněný LG C2 je jen jednou z mnoha jeho skvělých funkcí Černý pátek televizní nabídky Tento týden jsme sledovali, takže se nezapomeňte často vracet, abyste dosáhli velkého skóre ve všem, od výhodných nabídek pod 100 $ až po prudké slevy na naše oblíbené kolekce vyšší třídy.