USA vs Česká republika Předpovědi zápasů, sázkové tipy a kurzy │ 25. května 2023

Očekávejte zápas MS v hokeji USA proti České republice, který se odehraje 25. května. Kdo bude silnější? Podívejte se na podmínky týmu! K dispozici je několik možností sázení.

Spojené státy se postupně stávají jedním z favoritů. Před turnajem nemohli být Američané takovými soupeři a opět přivedli průměrný tým. Ale jako mistři světa na sebe svěřenci Davida Quinna změnili názor. V úvodním zápase nečekaně porazili finské mistry 4:1. To týmu dodalo sebevědomí a vyhrálo šest dalších v řadě, včetně 4:3 nad Švédy. Američané poprvé v historii vyhráli všech sedm zápasů ve skupině a obsadili první místo.





Češi na mistrovství světa poněkud zklamali, i když očekávání od jejich výkonu byla velmi vysoká. Před lety se poprvé po deseti letech dostali do první trojky. Ve druhém roce působení Kariho Jalonena u národního týmu by člověk čekal větší pokrok. Ve všech zápasech však propadli proti silným týmům ve skupině – Švýcarsku 2:4, Kanadě 1:3 a Lotyšsku 3:4. Naštěstí si Češi poradili s outsidery, kteří se do čtvrtfinále dostali ze čtvrtého místa.





Týmy byly ve skupinové fázi odlišné. Tým Davida Quinna vstupuje do střetnutí jako favorit. Lions vyhráli oba zápasy na minulém mistrovství světa, včetně bitvy o bronz. USA ale vypadají silnější než loni, zatímco Češi v kvalifikaci prohráli se všemi soupeři. Američané jsou na stejné úrovni jako Slovensko, Slovinsko, Norsko a Kazachstán. Pro tým Kare Galonena je tedy těžké uspět.

Loni se soupeři potkali dvakrát a měli dva rozdílné zápasy. Lvi se v boji o bronzové medaile ujali vedení 1:0. V karnevalovém zúčtování zaostali 8:4. Svěřenci Davida Quinna hrají útočně a agresivně a vytvářejí si mnoho šancí.