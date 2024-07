Úředníci: Expozice spalničkám je možná v Arlingtonu a Washingtonu, D.C

Infekce začíná čtyři dny před objevením vyrážky a končí čtyři dny poté, co se objeví.

Lidé, kteří nebyli očkováni, mohou být ohroženi. Každý, kdo byl viru vystaven a může být ohrožen, by měl podle Arlingtona sledovat příznaky do 22. července a podle okresu do 23. července.