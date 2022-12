Uprostřed „trojité epidemie“, říkají odborníci, je čas se znovu zakrýt

„Základním faktem je, že masky fungují,“ řekla Serra Madad, vrchní ředitelka Systemwide Specific Pathogens Program v Hospitals + Health v New Yorku. „Ať už mluvíte o Covid-19 nebo jiných respiračních virech, jako je RSV a chřipka, nošení roušky vás pomůže ochránit před všemi těmito respiračními virovými onemocněními.“

Pro omezení šíření respiračních virů jsou důležitá i další opatření v oblasti veřejného zdraví, jako je mytí rukou, utírání povrchů a filtrování vzduchu. Na očkování je kladen zvláštní důraz, zejména ze strany Bílého domu a Centra pro kontrolu nemocí, a pokud jste tak ještě neučinili, měli byste se nechat očkovat proti chřipce a nejnovějším očkováním proti Covid-19. Ale nejlepší je uvažovat o vakcínách jako o ochraně před těžkým onemocněním, pokud se nakazíte virem. Masky jsou první linií obrany proti přenosu.

„Upřímně řečeno, aby se zabránilo přenosu, ani antivirotika ani vakcíny neodvedly skvělou práci,“ řekl Dr. Abrar Karan, odborník na infekční choroby a postdoktorandský výzkumník ve Stanford Medicine. „To, co brání přenosu, je ve skutečnosti maskování a potenciálně filtrování vzduchu. „

Při zvažování, kdy a kde nosit masku, doporučil doktor Madad věnovat pozornost „třem prvkům“: těsnému kontaktu, přeplněným místům a uzavřeným prostorům se špatnou ventilací. Odborníci naléhali na nošení roušek při cestování letadlem a veřejnou dopravou a důrazně navrhovali, abyste tak činili při nakupování potravin a dárků. Pro malé sváteční večírky s lidmi, které znáte, je v pořádku vzdát se masek, pokud je hosté předem otestovali, a zůstat doma, pokud se cítí rozmazlení.

Ve skutečnosti ne každý ve Spojených státech – nebo v daném městě – bude nosit masku. Ve skutečnosti můžete být jediným člověkem v obchodě nebo v letadle, který ho nosí. Nenechte se tím odradit. Za prvé, pamatujte, že na vás nikdo nemyslí tolik, jak si myslíte vy. V sociální psychologii se tomu říká iluze světel, řekla Gretchen Chapmanová, profesorka společenských a rozhodovacích věd na Carnegie Mellon University. „Možná mám pocit, že na mě všichni zírají, protože mám masku, ale je to pravděpodobně 11. věc na jejich seznamu, které by se měli obávat,“ řekla.

A co víc, doktor Chapman řekl: „V životě je spousta situací, kdy děláme něco, co nás přivádí do rozpaků, ale pokud si myslíme, že je to dost důležité, stejně to uděláme.“