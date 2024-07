Úniky o novém designu pro Apple iPhone 16 Pro naznačují zajímavou aktualizaci

iPhone 15 je k dispozici v pěti barvách, z nichž některé jsou matnější a některé jasnější. Ale verze Pro jsou všechny v jednoduchých barvách navržených tak, aby co nejlépe využily nové titanové hrany. To je všechno v pořádku, ale co když chcete něco trochu jasnějšího? Nová zpráva tvrdí, že nadcházející Pro telefony vás mohou něčím uspokojit.

Jakou barvu bude iPhone 16 Pro Max nabízet? jablko

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou k dispozici letos na podzim v nové barvě s názvem Rose, podle nové zprávy z OvO OvO dětská omáčkaTento zdroj je relativně nový, ale nabírá na síle a tvrzení odpovídá předchozím zprávám Mac Rumors.

Všimněte si, že se jedná o růžovou, nikoli růžové zlato, což byla barva iPhone v minulosti, i když to ještě není barva modelu Pro.

Dříve analytik Ming-Chi Kuo navrhl, že současná titanově modrá barva bude letos na podzim opuštěna a místo ní se objeví nová titanově růžová varianta. Tato nová zpráva to tedy potvrzuje.

Objevily se také zprávy, že iPhone 16 Pro bude používat stejný proces čerpání barev jako iPhone 15. Výsledkem jsou jemné bledé stíny – v některých světlech je obtížné rozlišit mezi žlutou, zelenou a modrou.

Ale je tu jedna možnost, která opravdu září a opravdu přitahuje pozornost, a to je růžová verze. V tomto případě může být růžová barva iPhone 16 Pro stejně atraktivní.

Pátá barva v iPhonu 15 je mimochodem černá, což není na žádném telefonu výrazná barva.

Pokud jde o řadu iPhone 16 Pro, barvy se budou pravděpodobně lišit od současných modelů, bez ohledu na jejich název, i když se budou mírně lišit. Apple rád každoročně aktualizuje svou řadu, s diskrétními změnami, i když název zůstává stejný – dokonce i barvy PRODUCT (RED) se v následujících letech změnily.

Již se proslýchalo, že řada iPhone 16 nahradí žlutou barvu bílou, přičemž ostatní čtyři barvy černá, zelená, modrá a růžová zůstanou na místě.

Nikdo neví, jak odlišný bude růžový telefon s titanovým rámečkem a jak bude upřímný. To se dozvíme za necelé dva měsíce.

