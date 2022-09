Úniky GTA 6 opravdu nikomu nepomáhají

Na různá online fóra bylo dnes ráno nalepeno spousty videí, která mají ukazovat záběry z vývoje hry pro GTA 6, protože očividně nikdo nemůže čekat, až videohra skutečně někde skončí, než se cítil nucen ji všem a rozmanitosti zkazit.

Zdá se, že 80 klipů ukazuje vše od úplných herních scénářů po nedokončené části šedého boxu, ale nenajdete zde na ně odkaz, protože pravdou je, že prostě nestojí za to se na ně dívat. Jakou potenciální výhodu by tady teď mohli komukoli nabídnout? The leaker rozhodně dostane pět minut slávy a proud nových followerů. Ale samotné GTA 6 nebude vypadat jako to, co vidíte v těch klipech, až bude ve skutečnosti hotové, takže mi někdo řekněte, jaký to má smysl?

Rockstar nejprve oznámil, že oficiálně fungují Další položka ze série Grand Theft Auto Ještě v únoru se říkalo, že práce byla „v plném proudu“. Jako hlavní důvod, proč se drželi dál od dalšího vývoje, také uvedli vývoj hry Hlavní aktualizace Red Dead OnlineBěhem několika posledních let jsme neustále sháněli další vývojové zdroje pro další vstup do série Grand Theft Auto. […] V důsledku toho provádíme určité změny ve způsobu podpory Red Dead Online. “

Je jasné, že vývoj jde mílovými kroky, takže podle všeho vypadají tyto nejnovější úniky přiměřeně legitimně. Ale co když to bylo legitimní? Jak je uvedeno výše, většina klipů nezobrazuje celé scény. Jsou to jen polotovary ve tvaru šachovnice a kolem nich víří několik modelů postav. (Neviděl jsem všech 80 jednotlivých klipů, ale soudě podle snímku obrazovky ukazujícího velkou sadu miniatur uniklých záběrů se zdá, že tvoří drtivou většinu z nich.) Co nám to může říct o tom, jak bude GTA 6 vypadat, až bude Rockstar skutečně připraven na svou prezentaci? nic. Vůbec nic.

Poslouchej, vidím, že je jisté vzrušení z toho, když vidíš něco, co bys neměl vidět – od toho, že to nalepíš na chlapa, zvlášť když je v posledních letech. Neměl nejlepší traťovou bilanci Zacházet se svými zaměstnanci velmi dobře. Ale i toto se stalo se začal měnitZaměstnanci nedávno řekli Bloombergu, že Rockstar od té doby, co vyšla zpráva o velké krizi před vydáním Red Dead Redemption 2, do značné míry uklidil svůj čin a že jeho kulturní posun také ovlivnil druhy postav, se kterými máme co do činění. Údajně bude hrát i v příštím GTA – prý je to latino žena, která je součástí dua po vzoru Bonnie & Clyde, první série. To samozřejmě neznamená, že Rockstar nyní automaticky dostane bezplatný vstup. V zákulisí se však zjevně děje více, čeho bychom si mohli být zvenčí vědomi (kromě skutečné práce tam), a sdílení těchto úniků jako způsob, jak předat ptáka vyššímu managementu, se zdá být jako omluva stále chatrnější.

Nyní samozřejmě RPS hlásilo všechny druhy souborů Netěsnosti dříve a budeme v tom pokračovat, až budeme mít pocit, že to stojí za to dělat. Osobně je ale také nesnáším a upřímně si raději počkám, až bude pořádný trailer, který si odpustím. Upřednostňujte hru s nějakou skutečnou hratelností, spíše než filmovou, samozřejmě, ale ve skutečnosti chci jen vidět hru, jak se vyvíjí tak, jak ji vývojáři původně zamýšleli, a mít možnost nadchnout se pro něco, co skutečně má. látka. Považujte mě za hlupáka, ale já si užívám kouzelnickou zdatnost Big Reveal, které úryvky herních záběrů bez jakéhokoli kontextu prostě nemohou dosáhnout.

Vždycky si vzpomenu na katastrofu Mario & Rabbids, když se takové věci stanou, což, přiznám se, jsem si myslel, že to vypadalo naprosto příšerně, když ty úniky poprvé vyšly, jen pár dní před velkým odhalením E3. Ale ještě více to klame, protože se nejen ukázalo, že je to to nejlepší, co Ubisoft za poslední roky vyprodukoval, ale také to byl jeden z vrcholů celého letošního E3. Kontext je všechno, když se zabýváte něčím novým – něčím, co často chybí v únikech. Tyto předpokládané klipy GTA 6 jsou v kontextovém rámečku bezvýznamné, takže se prosím neobtěžujte. Proč si kazit překvapení pro sebe?