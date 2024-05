Uniklý obrázek Samsungu Galaxy Z Fold 6 ukazuje širší displej krytu

Unikl první praktický obrázek Galaxy Z Fold 6, který ukazuje, že Samsung přináší něco, co uživatelé Galaxy Z Fold žádali roky. Připravovaný skládací telefon má širší krycí displej než Galaxy Z Fold 5.

Obrázek Galaxy Z Fold 6 ukazuje displej krytu, který je širší než u Galaxy Z Fold 5

Dříve dnes unikal design zadního fotoaparátu Galaxy Z Fold 6. Nyní se na něj můžete spolehnout Sdílet Tipster Ice Universe První úplný obrázek Galaxy Z Fold 6. Zobrazuje přední stranu zařízení a porovnává ji s Galaxy Z Fold 5. Připravovaný skládací telefon bude mít zřejmě širší krycí displej, což je ekvivalentní zobrazení Galaxy Z Fold 5. krycí clonu na jedné straně jejích okrajů .

To by mělo zlepšit zážitek ze psaní na Galaxy Z Fold 6. Vyřeší to také problémy s poměrem stran, které se vyskytují v některých aplikacích a hrách. Na obrázku výše vidíte Galaxy Z Fold 5 vlevo a Galaxy Z Fold 6 vpravo. Zdá se, že chystaný skládací telefon má ostřejší rohy těla a krycího displeje.

Podívejte se na naši recenzi Galaxy Z Fold 5 a jeho krycího displeje ve videu níže. Příběh pokračuje po videu.

Unikly specifikace telefonu Galaxy Z Fold 6

Očekává se, že Galaxy Z Fold 6 bude mít skládací displej s méně výrazným prohnutím, což uživatelé také požadují. Očekává se, že bude používat stejné fotoaparáty jako Galaxy Z Fold 5, takže nemusí dojít k výraznému zlepšení kvality fotoaparátu.

Zdá se, že Samsung vybavil Galaxy Z Fold 6 procesorem Snapdragon 8 Gen 3, mohl by mít také o něco větší baterii, odolnost proti vodě IPX8 a rychlé nabíjení 25 W. Nadcházející skládací vlajková loď společnosti Samsung pravděpodobně debutuje se softwarem One UI 6.1.1 založeným na Androidu 14.

Mohl by mít také titanový rám a ochranu displeje Gorilla Glass Armor, podobně jako Galaxy S24 Ultra. Může také přijít s příslibem sedmi let OS Android a bezpečnostních aktualizací. Telefon bude oznámen 10. července 2024 během nadcházející akce Samsung Galaxy Unpacked v Paříži.