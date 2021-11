Unikla Fortnite Chapter 3 Létající zvířata

Nový Fortnite Kapitola 3 Únik se objevil online před další kapitolou hry a velkou událostí končící 8. sezónou, která přinese zdarma hratelnou hru Battle Royale. Bohužel, únik není tak vzrušující jako některé z dalších úniků z kapitoly 3, které se objevují kolem, ale říká se, že odhaluje další létající zvířata, která se do hry dostanou, ta, o kterých Epic Games v minulosti škádlili.

Únik přichází nejprominentnějším způsobem internetu Je to elektronická hra Leaker a selektor dat, HypeX, který také v minulosti podal zprávu a v tomto procesu se ukázal jako spolehlivý a uznávaný. Na Twitteru si HypeX všiml, že rackové přicházejí do hry s kapitolou 3 spolu s tropickou/plážovou oblastí. Únik však neví, kdy se to stane během 3. kapitoly, i když zjevně věří, že to bude během 1. sezóny.

„Racci přicházejí v kapitole 3 jako další létající zvířata,“ řekl HypeX. „Jsou v jednom z uměleckých konceptů kapitoly 3 poblíž tropické/plážové oblasti, ale nevím, kdy přesně vyjdou, pravděpodobně první řada.“

Jako obvykle zde berte vše s rezervou. I když je dotyčný zdroj dobrý, nepopírá to skutečnost, že je to všechno neoficiální. Navíc, i když jsou tyto neoficiální informace přesné, mohou se také změnit. V době vydání se nic z toho Epic Games nezabývalo. Neočekáváme to kvůli seznamu důvodů pro praní prádla, ale pokud toto očekávání porušíte a jakkoli odpovíte, příběh bude odpovídajícím způsobem aktualizován.

Je to elektronická hra K dispozici pro Nintendo Switch, mobilní zařízení, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X. Pro více pokrytí všech věcí Je to elektronická hra – Včetně nejnovějších zpráv, fám, úniků a spekulací – klikněte Tady.