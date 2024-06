Umění Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Box bylo odhaleno

Prošli jsme každý detail nové hry Zelda a k tomu všemu se Nintendo podělilo o první pohled na box art této nové jízdy, která místo Linka staví do centra pozornosti princeznu Zeldu.

Jak můžete vidět, tento krásný (a ohromující) obal pro Zelda: Echoes of Wisdom jde ve stopách remaku Link’s Awakening, který vyšel pro Switch v roce 2019. Princeznu staví přímo do středu dění se svým tajemným nová postava. Imaginární přítel Trey.

A pak na pozadí máme Link, který vypadá stejně silně jako vždy (I když to bylo „ukradeno“ kvůli podivnému prasknutí) A nad zemí Hyrule se tyčí zlé síly.

Nintendo: „Tady je pohled na obal k The Legend of #Zelda: Echoes of Wisdom! Hrajte jako princezna Zelda a zachraňte Kingdom of Hyrule, až hra vyjde 26. září!“