Ultra-zpracované potraviny spojené s kognitivním poklesem a demencí

Ultra zpracované potraviny nám mohou usnadnit život a chutnat lahodně, ale později mohou mít škodlivé účinky – potenciálně vést k demenci.

Nová studie zveřejněná v Neurologie JAMA Pondělí zjistilo, že lidé mohou být vystaveni většímu riziku kognitivního poklesu, pokud více než 20 % jejich denních kalorií pochází z ultrazpracovaných potravin.

To je asi 400 kalorií denně při dietě 2 000 kalorií denně. Objednávka malých hranolků a obyčejného sýra z McDonald’s je 530 kalorií.

Mezi další příklady ultrazpracovaných potravin patří mražená pizza, párky v rohlíku, klobásy, nealkoholické nápoje, sušenky, dorty, cukrovinky, koblihy a zmrzlina.

Ve studii vědci definovali ultrazpracované potraviny jako „umělé formulace živin (oleje, tuky, cukry, škroby a izolované proteiny), které obsahují málo nebo žádné celé potraviny a typicky zahrnují příchutě, barviva, emulgátory a další kosmetické přísady. “

„Padesát osm procent kalorií zkonzumovaných americkými občany, 56,8% kalorií zkonzumovaných britskými občany a 48% kalorií zkonzumovaných Kanaďany pochází z ultrazpracovaných potravin,“ řekla Dr. Claudia Suemoto, spoluautorka a profesor, asistent na klinice geriatrie na lékařské fakultě univerzity v São Paulu.

Podle studie je rizikem kognitivního poklesu ovlivněna zejména část mozku zapojená do výkonných funkcí — schopnost zpracovávat informace a rozhodovat se.

Více než 10 000 Brazilců ve věku od 35 do 74 let bylo sledováno po dobu až 10 let ve studii, jejímž cílem je zjistit, jak konzumace tohoto typu jídla ovlivňuje výkon mozku.

Účastníci byli testováni na začátku a na konci studie, aby se zjistilo, zda se jejich duševní stav změnil. Testy zahrnovaly okamžité a opožděné vybavování slov, rozpoznávání slov a verbální plynulost. Museli také vyplnit potravinové dotazníky, aby určili množství ultrazpracovaných potravin, které konzumovali.

Ti, kteří jedli nejvíce ultra-zpracované potraviny, měli o 28 % rychlejší tempo poklesu kognitivních funkcí a o 25 % rychlejší tempo poklesu výkonných funkcí ve srovnání s těmi, kteří jedli méně než 20 %.

Kromě poklesu kognitivních funkcí mohou ultrazpracované potraviny souviset se zvýšeným rizikem obezity, srdečních a oběhových problémů, cukrovky, rakoviny a kratší délky života.

Jedním ze způsobů, jak zabránit tomu, aby ultrazpracované potraviny poškodily vaše kognitivní zdraví, je podle Sumoto vařit a připravovat jídlo od začátku.

„Lidé potřebují vědět, že by měli více vařit a připravovat si jídlo od začátku. Vím, že říkáme, že nemáme čas, ale opravdu to tolik času nezabere.“

„A stojí to za to, protože budete chránit své srdce a mozek před demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Toto je poselství, které si s sebou vezmete: Přestaňte kupovat věci, které jsou super zpracované.“