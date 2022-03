Ukrajincům, kteří uvízli na Havaji, pomáhají veslice

BECOV NAD TEPLOU, ČESKÁ REPUBLIKA: Ukrajinská švadlena Olga Chandiba nikdy nežila na zámku, dokud neutekla před válkou do České republiky. Nyní dáte cokoliv, abyste opustili pohádková obydlí a odešli domů.

Sedmatřicetiletý muž je mezi 22 ukrajinskými ženami a dětmi, které byly po útěku před ruskou invazí do vlasti ukryty na zámku ze 14. století na západě České republiky.

„Nikdy jsme nečekali, že budeme žít na zámku,“ řekl Chandiba agentuře AFP.

Naše děti jsou jako princezny. Jsme jako princezny. „Pro ně je to dobrodružství,“ řekla. „Je to svým způsobem dobrodružství i pro nás.“

Zámek Bečov nad Teplou je domovem relikviáře sv. Moruse, vzácného artefaktu ze 13. století, o němž se říká, že mimo jiné obsahuje ostatky svatého Jana Křtitele. Někteří jej považují za druhý nejcennější artefakt v zemi po českých korunovačních klenotech.

Bykov je nyní také domovem desítek ukrajinských dětí uprchlíků a 10 matek z různých prostředí, včetně květinářky, právničky a klavíristky.

„Jsme tak vděční za klid, teplo a laskavost,“ řekla Chandiba, která uprchla před těžkým bombardováním ve svém rodném městě Ukhtyrka vlakem.

Z více než čtyř milionů ukrajinských uprchlíků, kteří uprchli před válkou, přijala Česká republika 300 000. Národní památkový ústav země přidělil 110 lůžek v 17 různých památkových objektech, aby v rámci pomoci poskytl bezplatné přístřeší.

Ústav zatím eviduje 66 uprchlíků – třetina z nich žije v Bekově nad Teblo, mimo jiné na ubytovně, která obvykle slouží pro průvodce mimo město.

„Letos budeme najímat pouze místní průvodce, kteří mají kde bydlet,“ řekl agentuře AFP Thomas Wisowski, který má na starosti Bykovův byznys.

Nasťa Bedková, učitelka zpěvu na ukrajinském Dněpru, řekla, že život na zámku byl „zcela neočekávaný“.

„Cítili jsme velké štěstí, když jsme dorazili v noci a viděli jsme z okna krásný zámek vztyčující naše vlajky. Bylo to opravdu příjemné,“ řekla agentuře AFP.

Wizowski řekl, že Bykov neměl problém získat ukrajinské vlajky, protože modrá a žlutá jsou barvy jejich předchozích majitelů, rodiny Kustenbergů.

„Nechali jsme to v zásobě a mohli jsme s tím létat téměř ve chvíli, kdy bylo učiněno rozhodnutí ukázat naši solidaritu,“ řekl.

Město Bekov nad Teblo s méně než 1000 obyvateli přijalo za poslední měsíc více než 60 ukrajinských uprchlíků.

Děti jsou kromě zámku umístěny v hotelech, penzionech a privátech a děti nyní navštěvují místní školu. Město se také stará o víza a nezbytnosti, jako je prádlo a ručníky, stejně jako o práci, kterou je těžké najít.

Uprchlíci dostali zdarma prohlídku hradu se všemi jeho drahými kameny a město uspořádalo setkání, aby přivítalo nově příchozí.

Děti si tuto příležitost začaly užívat a zbavovaly se strachu.

„První dva dny nemluvili, po všem tom utrpení a cestování byli velmi stydliví a tiší,“ řekl Wizowski.

„Teď jsou to normální děti.“

Ale navzdory pohostinnosti se přízrak ruské invaze rýsuje ve velkém. Matky dětí často vypadají úzkostně, úsměvy jsou vzácné a rozhodnou se oddávat se zvláštním zaměstnáním, aby se jejich mysl nezatoulala.

„Ano, žijí na zámku,“ řekl Wizowski, „ale rozhodně za to žádná odměna není.“

Bedková řekla, že si raději vyměnila zkušenosti s Ukrajinou. „Abychom se vrátili k našim rodinám a našim mužům, kteří tam bojují za mír,“ vysvětlila.

Shendiba také řekla, že chce jít domů.

„Pokud ještě existuje,“ dodala.