Udělejte tento počet kroků každý den, abyste snížili riziko demence

Studie zjistila, že lidé ve věku 40 až 79 let, kteří udělali 9 826 kroků denně, měli o 50 procent nižší pravděpodobnost, že se u nich do sedmi let rozvine demence. Kromě toho lidé, kteří chodili „s určitým cílem“ – tempem více než 40 kroků za minutu – byli schopni snížit riziko demence o 57 % tím, že ušli pouhých 6 315 kroků za den.

„Je to rychlá chůze, jako je silová chůze,“ řekl spoluautor studie Borja del Pozo Cruz, odborný asistent na University of Southern Denmark v dánském Odense a vedoucí výzkumný pracovník v oblasti zdravotnických věd na University of Cadiz ve Španělsku. . .

Studie zjistila, že i lidé, kteří ušli téměř 3 800 kroků za den jakoukoli rychlostí, snížili riziko rozvoje demence o 25 %.

To bude zpočátku stačit pro stabilní jedince,“ uvedl del Pozo Cruz v e-mailu.