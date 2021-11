Údaje ukazují smíšené postoje napříč zeměmi EU k digitální transformaci – EURACTIV.com

Evropská komise stanovila řadu cílů pro digitální transformaci členských států v rámci „Digitálního kompasu 2030“ EU a výroční zpráva o pokroku, zveřejněná 12. listopadu, ukázala smíšené výsledky napříč blokem.

2021 Index společnosti a digitální ekonomiky DESI hodnotí digitální výkon svých 27 členských států.

Letošní vydání indexu bylo revidováno tak, aby odráželo čtyři hlavní body „digitálního kompasu“: dovednosti, infrastrukturu, obchodní digitální transformaci a veřejné služby. Strategie, představená v březnu, stanovila kvantitativní cíle, kterých by měly evropské země dosáhnout do konce dekády.

V září Komise zahájila návrh rámce řízení založeného na indexu DESI s cílem sledovat pokrok a vypracovávat doporučení na základě výkonnosti každé země.

„Poselství letošního indexu je pozitivní, všechny země EU dosáhly určitého pokroku v tom, aby se staly více digitálními a konkurenceschopnějšími, ale lze udělat více,“ uvedla výkonná viceprezidentka Komise pro digitální záležitosti Margrethe Vestagerová.

Zdůraznila, že Brusel musí spolupracovat s členskými státy, „aby zajistil, že velké investice budou provedeny prostřednictvím nástroje obnovy a odolnosti, aby se přinesly ty nejlepší digitální příležitosti“. Předpokládá se, že za tímto účelem bude investováno minimálně 20 % prostředků Ozdravného fondu.

Dánsko, Švédsko a Irsko se dostaly do vedení v roce 2021, zatímco Řecko, Bulharsko a Rumunsko skončily na posledním místě. Všimněte si, že index používá data z roku 2020.

Navzdory celkovému pokroku a dosud neviditelným zlepšením, která pandemie COVID-19 po sobě zanechala, přetrvávají v různých zemích značné mezery.

dovednosti

V rámci závazků přijatých v digitálním kompasu EU 2030 musí mít alespoň 80 % občanů bloku základní digitální dovednosti. Jedná se o „soubor schopností používat digitální zařízení, komunikační aplikace a sítě pro přístup a správu informací“, ke mě termíny UNESCO.

V současné době překročily hranici 70 % pouze severské země, Německo a Nizozemsko, zatímco Bulharsko a Rumunsko zaostávají s méně než jedním ze tří lidí, kteří mají základní digitální dovednosti.

Finsko a Švédsko mají také největší podíl odborníků na informační a komunikační technologie (ICT) mezi pracovní silou, a to 7,6 % a 7,5 %. Digitální kompas se zaměřuje na 20 milionů ICT pracovníků do roku 2030.

Jedním z vedlejších cílů strategie EU je genderová konvergence a v současnosti jsou Bulharsko, Řecko a Rumunsko jedinými zeměmi, kde je podíl žen v ICT vyšší než 25 %.

Infrastruktura

Dalším cílem je mít „Gigabit pro každého, 5G všude“. Do roku 2030 by měli mít občané EU možnost využívat pokrytí 5G a VHCN bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Zpráva ukazuje značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi u obou. Data použitá v tomto případě však pocházejí z prvních čtvrtletí roku 2020, kdy mnoho zemí ještě nezačalo zavádět 5G sítě.

Pro VHCN nebo optická vlákna ve většině případů existují důležité tolerance. Malta vykazuje 100% pokrytí svých rodin VHCN, zatímco přístup k ní má pouze 10 % řecké populace.

Zatímco v případě Malty to lze vysvětlit jejím malým územím – což usnadňuje pokrytí – další země také nabízejí velmi vysoké pokrytí, jako je Dánsko (94 %) a Španělsko (92 %).

práce

Do roku 2030 musí minimálně 90 % malých a středních podniků (MSP) v Evropské unii používat digitální technologie. V roce 2020 dosáhlo podle indexu této základní úrovně digitální intenzity pouze 60 % evropských MSP.

Dánsko, Finsko, Španělsko a Švédsko překračují hranici 80 %, zatímco přibližně třetina společností v Bulharsku a Rumunsku využívá digitální technologie.

Co se týče využití velkých dat, umělé inteligence nebo cloudu, objevily se různé trendy.

Zdá se, že severské a západoevropské země budou s větší pravděpodobností využívat velká data, zatímco Česká republika a Rakousko vedou cestu, pokud jde o jejich společnosti využívající AI.

Největší mezera se však týká využití cloud computingu. Činí tak téměř dvě třetiny francouzských společností, zatímco u polských a rumunských firem je to přibližně 14 % a 13 %.

Veřejné služby

A konečně, Digitální kompas stanoví cíl mít všechny hlavní veřejné služby pro občany plně online do roku 2030.

I zde jsou rozdíly mezi členskými státy. Pokud je řada zemí skutečně blízko k dosažení tohoto cíle, několik z nich je stále jen v polovině nebo se zpožděním, jako je Rumunsko, kde je pravděpodobné, že pouze 44 % jejich administrativních kroků bude realizováno online.

[Edited by Luca Bertuzzi/Zoran Radosavljevic]