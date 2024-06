S podporou Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory (ICCCI) a Karlovarského kraje se telavivské kanceláři podařilo zajistit účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu IMTM2024 v Tel Avivu. Průběh výstavy potvrdil silný a rostoucí zájem izraelských turistů o Českou republiku a perspektivu izraelského trhu pro příjezdovou turistiku do České republiky.

Účast na výstavě cestovního ruchu IMTM 2024

Jubilejní 30. ročník tradičního veletrhu cestování a volného času IMTM 2024 se konal na výstavišti v Tel Avivu od 3. do 4. dubna 2024. Jde o největší akci svého druhu v Izraeli a obvykle se jí účastní více než 20 000 cestujících. profesionálů a desetitisíců návštěvníků. Výstava se měla konat od 14. do 15. února, ale kvůli pokračujícímu konfliktu v Pásmu Gazy byla o necelé dva měsíce odložena. Česká republika je pro Izraelce dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších turistických destinací, ročně ji navštíví asi 180 000 návštěvníků. Zájem Izraelců o cestování do zahraničí a o nabízené turistické atrakce zejména v rekreačním a lázeňském sektoru v současné situaci neklesá, spíše naopak. Česká republika je v Izraeli vnímána nejen jako atraktivní turistická destinace, ale v posledních měsících se s přibývajícími projevy antisemitismu v mnoha zemích stává pro izraelské občany také tradičně přátelskou a bezpečnou zemí. Dá se tedy očekávat další nárůst zájmu o cestování do České republiky. Například od 23. května letošního roku začne fungovat přímá letecká linka mezi Tel Avivem a Karlovými Vary.

Účast na IMTM 2024 byla zajištěna za podpory Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory (ICCCI) a Karlovarského kraje. U příležitosti výstavy IMTM se velvyslankyně Kuchenova Smigulová zúčastnila snídaně s izraelským ministrem cestovního ruchu Haimem Katzem, který následně osobně navštívil český pavilon. Rozsah výstavy a počet vystavovatelů byl pochopitelně ovlivněn současnou situací v Izraeli. Z evropských zemí to byly s výjimkou České republiky pouze Řecko, Kypr a Rumunsko. Návštěvníci však více oceňovali a oceňovali přítomnost České republiky.

Trasa IMTM 2024 a vysoký zájem izraelských odborníků i veřejnosti o cestování do České republiky potvrdily, že Izrael zůstává atraktivním regionem pro příjezdovou turistiku do České republiky s velkým potenciálem růstu, zejména v lázeňství.