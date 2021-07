Tým USA očekává čtvrtletní aukci s datem v České republice

Saitama, Japonsko – Kolem tohoto amerického mužského basketbalového týmu neexistuje žádná vítězná série. Letos v létě je to 3: 3, na kvalifikaci do vyřazovací fáze na olympijských hrách v Tokiu je stále co dělat a zdaleka není na dosah čtvrté zlaté medaile za sebou.

To se liší od posledních několika olympijských her. A Američanům je to jedno.

„Myslím, že je to velká zábava,“ řekla Pam Adebayo z amerického centra Miami Heat.

Věří, že dalším zábavným cílem pro Američany je olympijské čtvrtfinále. Spojené státy tam mohou strčit lístek v sobotu; Porážet Česko ve finále skupiny A pro obě země je jistý způsob, i když Američané mohou stále postoupit se ztrátou.

Výhra by dala Spojeným státům šanci postoupit mezi nejlepší čtyři a zajistit, aby se tým nepotkal s žádným ze tří vítězů skupin alespoň do semifinále. A ztráty – dvě z výstav, poté olympijský otvírač proti Francii, vítěz skupiny A – byly pro Američany výhodou, řekl Adebayo.

„Nechodíme do každého zápasu s tím, že každého porazíme o padesát,“ řekl Adebayo. „Určitě nás to staví na hranu. Víš, ukazuje to, že se nedáme zmást.“

Američané jsou v sobotu stále velkými favority; 23,5 bodu, Podle FanDuel, Tato linie byla stanovena poté, co Spojené státy neměly problémy se středečním vítězstvím 120: 66 nad Íránem. 54bodová výhra-navzdory zápasu proti soupeři-je pátou největší pro americký tým mužů na olympijských hrách od té doby, co ji hráči NBA začali používat v roce 1992, a nejlepší výkon týmu v létě.

Americký obránce Damien Lillard řekl, že zápas proti Íránu je druhou hrou, kterou Američané letos v létě se svými 12 hráči odehráli. Jedná se o první událost, ze které se nikdo nevzpamatoval z letu 8 000 mil do Tokia po finále NBA – Joy Holiday, Chris Middleton a Devin Booker pro francouzskou hru – kteří poskytli mapu, jak by tým měl hrát.

“Myslím, že všichni v našem týmu budou souhlasit s tím, že je lepší jít ven a mít otevřené střely, vytvářet krádeže a jít opačným směrem a využít naši délku a atletiku ve svůj prospěch bez nastavování her,” řekl Lillard. „Myslím, že můžeme najít způsob, jak v tom zůstat konzistentní. Musíme mít velkou šanci na úspěch.“

Každý z ostatních amerických olympijských týmů, který vyhrál zápas alespoň o 54 bodů – každý z týmů 1992, 1996, 2012 a 2016 v takové soutěži – získal zlatou medaili.

Také to na pár dní uklidnilo určité pochybnosti, zda je tento americký tým dost dobrý na to, aby to všechno vyhrál.

„Pokud vyhrajeme, zbude spousta věcí, destruktivních a temných,“ řekl Jerry Colonzallo, generální ředitel národního mužského mužského basketbalového týmu. „Pokud nevyhrajeme, lidé mohou střílet, co chtějí, z jakéhokoli důvodu.“

Pohled na mužské pole postupující do finále v týmové hře:

Co je v nebezpečí

Vzhledem k tomu, že se čtvrtfinále odehraje v úterý v Saitamě, mužské týmy budou o víkendu redukovány z 12 týmů na osm. Vítězové tří skupin a nejlepší finalisté obdrží první čtyři semena. Zbylí dva finalisté a dva nejlepší týmy ze třetích míst budou posledními čtyřmi semeny pro čtvrtfinále.

Skupina A.

Vítěz týmu Francie (2-0), bez ohledu na to, co se stane v sobotu proti Íránu (0-2). Vítěz hry USA-Česká republika končí 2-1 a druhý; Poražený klesne na 1-2 a musí postoupit do jednoho z nejlepších týmů na třetím místě.

tým B

Austrálie (2: 0) zvítězila ve čtvrtfinále a v sobotu zvítězí nad svou skupinou vítězstvím (1: 1) proti Německu. Nigérie potřebuje vyhrát (0: 2), což je možná případný tajbrejk s celkovým bodovým rozdílem výrazným rozdílem, s možností postoupit (1: 1) proti Itálii v dalším sobotním zápase skupiny B. Italové postoupí vítězstvím.

tým C

Úřadující mistři světa ve Španělsku (2: 0) se v neděli utkají s Lucou Doncicem a Slovinskem (2: 0), aby určili, kdo vyhraje skupinu C a postoupí do čtvrtfinále. Oba týmy již postoupily do vyřazovacího kola.

V neděli hraje Japonsko (0-2) s Argentinou (0-2). Poražený je vyloučen a vítěz – opět body – v závislosti na odlišném tiebreakerovi – může mít stále šanci postoupit do čtvrtfinále. Pokud Argentina nepostoupí, znamená to, že Luis Scola se na olympiádě objeví naposledy v neděli. Jednačtyřicetiletý závodník, který se zúčastnil pěti olympiád, neuvedl, zda se plánuje věnovat sportovní kariéře.