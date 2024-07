Tým HRC se vrací do Evropy na GP ČR

Tim Gajser a Ferruccio Zanchi se po indonéském dvojboji vrátili do Evropy, připraveni přijmout výzvu, kterou česká historická loketská trať přinese. Dvojice týmu HRC dosáhla v Asii řady dobrých výsledků a je nadšená, že bude moci pokračovat ve své sezóně na známém trávníku, na trati, kde oba cítí, že mohou zlepšit své předchozí závodní výsledky.

Je to 13. kolo nejkonkurenceschopnějších závodů ve třídách MXGP i MX2 a Gajsar drží 34bodový náskok v čele průběžného pořadí, když sleduje číslo šestého šampionátu, ale nejprve se pokusí vyhrát na stopu, kterou ve své dosavadní neuvěřitelné kariéře nikdy neudělal.

Lockett je těžká, kopcovitá destinace, podobná trati, na které vyrostl #243, ale z různých důvodů nemohl stát na stupních vítězů. To je jedna věc, kterou chce v roce 2024 změnit. Tři holeshoty v řadě mu určitě pomohly minule na Lomboku a bude se snažit to zopakovat na malebných gate-drops v České republice o tomto víkendu. , by ho měl dát při předávání trofejí do velmi dobré kondice.

Poté, co jezdil na Loket na začátku svých minibikových dnů, Sanchi se loni vrátil na trať, když jel jako divoká karta MX2 a ve svém druhém podniku MX2 zaznamenal tři působivé výsledky. Nyní, po půl sezóně jako závodník MX2 na plný úvazek, mladý Ital doufá, že bude stále blíže pěti nejlepším jezdcům, se kterými bojoval v různých bodech šampionátu. Zatím. Tempo bylo v posledních kolech rozhodně vidět, a pokud se mu podaří odstranit pár malých chyb na začátku závodů, mohl by mít skutečně velmi úspěšnou druhou polovinu této kampaně.

Pro třetího člena týmu HRC máme také dobré zprávy, protože Ruben Fernandez se tento víkend vrací do jízdy. Španěl nebyl schopen nasednout na svou Hondu CRF450R od úvodního kola v Argentině, ale poté, co pilně dodržoval svůj protokol o zotavení, udělal další velký krok do závodní akce. Samozřejmě, že teď musí po tak dlouhé době znovu získat kondici na kole, ale #70 má dobrou náladu a ví, že konec je v nedohlednu. Zatím stále neexistuje přesný plán jeho návratu, ale jeho kondice bude sledována a až nastane ten správný okamžik a vrátí se do 100% vědomí, znovu se připojí k týmu v sérii MXGP.

Tim Gajser: První kolo v Indonésii nevyšlo podle plánu, ale jsem opravdu spokojený s tím, jak jsme se jako tým odrazili na druhý závod. Bylo důležité ukázat svou rychlost a znovu zvýšit náskok v šampionátu. Získat tři holeshoty ve třech závodech bylo skvělé, myslím, že se mi to ještě nepovedlo a ukazuje to, že všechna ta dřina, kterou jsme na začátku dali, se vyplácí. Lockett je další, a přestože jsem tam ještě nevyhrál, cítím se dobře a jsem nadšený, že tam pojedu a znovu uvidím své evropské fanoušky.

Ruben Fernandez: Je skvělé znovu jezdit na kole. Je zřejmé, že je to další krok v procesu, ale pro mě je to velký krok po tak dlouhé odstávce. Dívat se ze strany je něco, co žádný závodník nedělá rád, toto zotavení trvalo dlouho, ale v tuto chvíli mám pocit, že jsem udělal všechny věci potřebné k tomu, abych mohl znovu jezdit, a teď se jen potřebuji vrátit do tempa. Není kam spěchat, protože se nechci vrátit brzy a nic riskovat, takže si promluvím se svým týmem a lékařským týmem a ujistím se, že jsem 100%, než se postavím za bránu.

Ferruccio Zanchi: Indonésie pro mě byla rozhodně poučnou zkušeností a jsem rád, že jsem ji prošel bezpečně a s několika dobrými jízdami. Ne všechno šlo podle plánu, ale to je součást toho, být skutečným jezdcem mistrovství světa, takže doufám, že se budu posouvat dál. Lockett je trať, kterou jsem ve své kariéře párkrát jel, včetně loňské divoké karty MX2, takže vím, jaké to je, a cítím, že to pro mě bude dobrá trať. Závod ven a zpět.

Marcus Pereira de Freitas: Jsme vždy rádi, že vidíme naše indonéské fanoušky a kolegy a uvědomujeme si, jak cenné je být součástí tohoto mistrovství světa MXGP. Byl to dobrý výlet s několika dobrými momenty, ale nyní se zaměřujeme na Českou republiku a výzvy, které Loket představuje pro naše jezdce. Mám pocit, že změny, které jsme provedli ve druhém kole na Lomboku, Timovi opravdu pomohou v jeho závodě, protože i když byl dobrý, nikdy zde nevyhrál a vypadá to, že trať mu vyhovuje. Budeme však velmi tvrdě pracovat, abychom to změnili a pomohli Ferru ukázat jeho rychlost ve třídě MX2.

Fotografický kredit – Bao